‘Altılı Masa’ya Altı Soru’ bildirisinin imzacılarından Burak Bilgehan Özpek: Bazı şeyler konuşulmalı
© SputnikAkşam Postası- ses kapağı
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‘Altılı Masa’ya Altı Soru’ başlıklı bildiriyi hazırlayan isimlerden Burak Bilgehan Özpek, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında yaptığı değerlendirmelerde "Bazı şeyler konuşulmalı, konuşmayacaksak kendimize siyaset bilimci demeyelim" ifadesine yer verdi.
Siyaset bilimcilerin yayınladığı ‘Altılı Masa’ya Altı Soru’ başlıklı bildiriyi hazırlayan isimlerden Burak Bilgehan Özpek, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na bildiri sonrasında yaşanan tartışmaları yorumladı.
Özpek, “Bize karşı çok sert ve bir dönem 2012- 2013 yıllarında Gezi Parkı sırasında bizlere yazılan yazıları hatırlatan şekilde tepkiler geldi. Biz bazı şeylerin konuşulması gerektiğini söyledik. Bunları konuşmayacaksak kendimize siyaset bilimci demeyelim” dedi.
Burak Bilgehan Özpek’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"74 siyaset bilimi akademisyeni imza attı. Bildiri, muhalefette ittifak kurulması gerektiğini fakat 6’lı masanın hatalı bir model olduğunu söyleyerek bazı sorular sordu. 6’lı masanın kararları nasıl alacağına, hangi usul üzerinden ilerleyeceğine dair bir netlik yok. Oy çokluğu mu?, oy birliği mi? veya ortak aday listesi konusunda oyu az olan partilerin Meclis’e nasıl gireceği konusunda da bir netlik yok. Eğer bu partiler CHP ve ya İYİ Parti sayesinde Meclis’e girecekse bu partilerin başkan adayının belirlenmesi konusunda objektif davranıp davranamayacağına dair bir cevap da yok. Eğer bir partinin Meclis’e girmesi başka bir partinin lütfuna bağlıysa başkan adayı konusunda da onun sözünün dışına çıkamaz. Son zamanlarda duyduğumuz Cumhurbaşkanının denetimi meselesi var. Bunun anayasal olarak oldukça sorunlu olduğunu belirtiyor metin çünkü anayasamıza göre metni sadece Meclis yapar ve Meclis dışında herhangi bir kurum sorumlu ve yetkili değildir. Anayasanın 37. Maddesi başkan olarak seçilen kişiyi tam sorumlu kılar. Eğer siz sorumluysanız tam yetkili olmanız lazım ki başka insanların aldığı kararların sorumluluğunu üstlenmek istemezsiniz. Bu konuları nasıl çözeceksiniz diye aslında son derece kimseyi tasrif etmeden, hiç kimseyi itham etmeden sorduk.
6’lı masa meselesi tamamıyla bu tip konuları konuşturmama üzerine ve televizyona çıkan insanlarda da bunu görüyorum. Saatlerce konuşup hiçbir şey söylemeden birlik, beraberlik ve çeşitliliğin ne kadar önemli olduğunu söyleyerek vakit geçirme meselesi. Bunların konuşulması gerekiyor çünkü siyasi bir eylemden bahsediyoruz. Siyasi eylemler çıkar için güç için yapılır ve bunların nasıl görüşüleceği üzerine yapılır. Bunları konuşmayacaksak kendimize siyaset bilimci demeyelim. Konuşmayınca biz soruyoruz. Sorulduğu andan itibaren 6’lı masa mekanizmasından çok fazla çıkar ve güç elde etmeyi planlayan aktörler var ki bunlar siyasi parti yöneticileri de değil etraflarında kümelenen yazar ve entelektüellerden oluşuyor çoğunlukla. Anladığım kadarıyla onların da tekrar sisteme geri dönme arzusu olabilir ve onlardan çok sert ve bir dönem 2012- 2013 yıllarında Gezi Parkı sırasında bizlere yazılan yazıları hatırlatan şekilde tepkiler geldi. Gezi Parkı sırasında, Nagehan Alçı Alevi ayaklanması demişti, Atilla Yayla bunların hepsi Sosyalist, Komünist demişti, Beşir Atalay bunlar çözüm sürecinden memnun olmayan milliyetçiler demişti.. Sürekli olarak karşısındakini yaftala ve aşağılama. Aynı şekilde karşımıza 2023 senesinde de çıktı. Bu bizi hiç memnun etmedi."