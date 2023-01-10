‘Altılı Masa’ya Altı Soru’ bildirisinin imzacılarından Burak Bilgehan Özpek: Bazı şeyler konuşulmalı

6’lı masa meselesi tamamıyla bu tip konuları konuşturmama üzerine ve televizyona çıkan insanlarda da bunu görüyorum. Saatlerce konuşup hiçbir şey söylemeden birlik, beraberlik ve çeşitliliğin ne kadar önemli olduğunu söyleyerek vakit geçirme meselesi. Bunların konuşulması gerekiyor çünkü siyasi bir eylemden bahsediyoruz. Siyasi eylemler çıkar için güç için yapılır ve bunların nasıl görüşüleceği üzerine yapılır. Bunları konuşmayacaksak kendimize siyaset bilimci demeyelim. Konuşmayınca biz soruyoruz. Sorulduğu andan itibaren 6’lı masa mekanizmasından çok fazla çıkar ve güç elde etmeyi planlayan aktörler var ki bunlar siyasi parti yöneticileri de değil etraflarında kümelenen yazar ve entelektüellerden oluşuyor çoğunlukla. Anladığım kadarıyla onların da tekrar sisteme geri dönme arzusu olabilir ve onlardan çok sert ve bir dönem 2012- 2013 yıllarında Gezi Parkı sırasında bizlere yazılan yazıları hatırlatan şekilde tepkiler geldi. Gezi Parkı sırasında, Nagehan Alçı Alevi ayaklanması demişti, Atilla Yayla bunların hepsi Sosyalist, Komünist demişti, Beşir Atalay bunlar çözüm sürecinden memnun olmayan milliyetçiler demişti.. Sürekli olarak karşısındakini yaftala ve aşağılama. Aynı şekilde karşımıza 2023 senesinde de çıktı. Bu bizi hiç memnun etmedi."