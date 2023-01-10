https://sputniknews.com.tr/20230110/almanya-kibris-icin-iki-devletli-bir-cozum-soz-konusu-bile-olamaz-1065586848.html

Almanya: Kıbrıs için iki devletli bir çözüm söz konusu bile olamaz

Almanya: Kıbrıs için iki devletli bir çözüm söz konusu bile olamaz

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Kıbrıs için iki... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T12:17+0300

2023-01-10T12:17+0300

2023-01-10T12:17+0300

dünya

kıbrıs

almanya

annalena baerbock

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya geldi.Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Baerbock, Almanya’nın Güney Kıbrıs'a olan desteğinin altını çizerek, "Almanya burada sımsıkı sizin yanınızda duruyor” dedi.Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler (BM) kararları temelinde bir çözüm bulunabileceğini kaydeden Baerbock, Almanya'nın, Kuzey Kıbrıs ile yeni diyalog önerileriyle Güney'i desteklemeye hazır olduğunu aktararak, "Kıbrıs için iki devletli bir çözüm söz konusu bile olamaz" dedi.İran’ın Berlin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldıİran’daki son duruma da değinen Baerbock, İran'da 2 protestocunun daha idam edilmesi nedeniyle İran’ın Berlin Büyükelçisi'nin bir kez daha Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230106/bmden-kibris-sorununda-sonuc-odakli-muzakere-cagrisi-1065443269.html

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