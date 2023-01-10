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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230110/almanya-disisleri-bakani-baerbocktan-ukraynaya-yeni-silah-yardimi-sozu-1065604723.html
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’tan Ukrayna’ya yeni silah yardımı sözü
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’tan Ukrayna’ya yeni silah yardımı sözü
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna ziyareti sırasında bu ülkeye yeni silah yardımı sözünü verdi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T20:38+0300
2023-01-10T20:38+0300
ukrayna krizi
annalena baerbock
almanya
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Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Baerbock Ukrayna’nın Harkov şehrine ziyareti sırasında, “Ukrayna’nın tüm bölgelerinde, Harkov’dan Herson ve Kiev’e kadar tüm insanlar, dayanışmamıza ve desteğimize güvenebileceklerini bilmeli” ifadesini kullandı.Baerbock, bu desteğin, silah sevkiyatının yanı sıra, “kış yardımı” olarak jeneratör, transformatör, yakıt ve battaniye biçiminde devam edeceğini kaydetti.Ukraynalı milletvekili Aleksey Gonçarenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Annalena Baerbock, Harkov’da. Almanya Dışişleri Bakanı Harkov’a geldi. Bu çok iyi bir işaret” diye yazdı. Baerbock’un Harkov’u ziyaret edeceği önceden duyurulmamıştı.'Ukrayna’nın AB standartlarına yaklaşmasına yardım etmek istiyoruz’Baerbock, “Üyelik sürecinde elde edilen başarıları kaydetmek istiyorum. Almanya hükümeti olarak Ukrayna’ya, hukukun üstünlüğünü, bağımsız kurumları ve yolsuzlukla mücadeleyi güçlendirmenin yanı sıra, AB standartlarına uyum konusunda ilerleme kaydetmek için somut teklifler yapmak istiyoruz” diye konuştu.Baerbock, “Savaşla geçen bu kış, Ukrayna’nın Avrupa ailesindeki yerinin unutulmaması önemli” diye ekledi.
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annalena baerbock, almanya
annalena baerbock, almanya

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’tan Ukrayna’ya yeni silah yardımı sözü

20:38 10.01.2023
© İHA / İHA-AW800980Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© İHA / İHA-AW800980
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna ziyareti sırasında bu ülkeye yeni silah yardımı sözünü verdi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Baerbock Ukrayna’nın Harkov şehrine ziyareti sırasında, “Ukrayna’nın tüm bölgelerinde, Harkov’dan Herson ve Kiev’e kadar tüm insanlar, dayanışmamıza ve desteğimize güvenebileceklerini bilmeli” ifadesini kullandı.
Baerbock, bu desteğin, silah sevkiyatının yanı sıra, “kış yardımı” olarak jeneratör, transformatör, yakıt ve battaniye biçiminde devam edeceğini kaydetti.
Ukraynalı milletvekili Aleksey Gonçarenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Annalena Baerbock, Harkov’da. Almanya Dışişleri Bakanı Harkov’a geldi. Bu çok iyi bir işaret” diye yazdı. Baerbock’un Harkov’u ziyaret edeceği önceden duyurulmamıştı.


'Ukrayna’nın AB standartlarına yaklaşmasına yardım etmek istiyoruz’

Baerbock, “Üyelik sürecinde elde edilen başarıları kaydetmek istiyorum. Almanya hükümeti olarak Ukrayna’ya, hukukun üstünlüğünü, bağımsız kurumları ve yolsuzlukla mücadeleyi güçlendirmenin yanı sıra, AB standartlarına uyum konusunda ilerleme kaydetmek için somut teklifler yapmak istiyoruz” diye konuştu.
Baerbock, “Savaşla geçen bu kış, Ukrayna’nın Avrupa ailesindeki yerinin unutulmaması önemli” diye ekledi.
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