https://sputniknews.com.tr/20230110/ak-partinin-anayasa-teklifi-gorusme-talebine-chp-ve-iyi-parti-randevu-vermedi-1065585943.html

AK Parti'nin Anayasa teklifi görüşme talebine CHP ve İYİ Parti randevu vermedi

AK Parti'nin Anayasa teklifi görüşme talebine CHP ve İYİ Parti randevu vermedi

CHP, AK Parti’nin başörtüsü teklifi için Anayasa ziyareti randevusuna, ‘hayır’ yanıtını verdi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T12:02+0300

2023-01-10T12:02+0300

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CHP ile İYİ Parti‘nin istişare sonucunda alınan karar AK Parti Grubu'na iletildi. CHP, 'Hayır' gerekçesi olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20230109/ak-partiden-randevu-talebini-reddeden-hdpye-ilk-tepki-1065561961.html

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