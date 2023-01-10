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AK Parti'nin Anayasa teklifi görüşme talebine CHP ve İYİ Parti randevu vermedi
AK Parti'nin Anayasa teklifi görüşme talebine CHP ve İYİ Parti randevu vermedi
CHP, AK Parti’nin başörtüsü teklifi için Anayasa ziyareti randevusuna, ‘hayır’ yanıtını verdi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
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CHP ile İYİ Parti‘nin istişare sonucunda alınan karar AK Parti Grubu'na iletildi. CHP, 'Hayır' gerekçesi olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20230109/ak-partiden-randevu-talebini-reddeden-hdpye-ilk-tepki-1065561961.html
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ak parti, chp, mhp
ak parti, chp, mhp

AK Parti'nin Anayasa teklifi görüşme talebine CHP ve İYİ Parti randevu vermedi

12:02 10.01.2023 (güncellendi: 12:13 10.01.2023)
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AA
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CHP, AK Parti’nin başörtüsü teklifi için Anayasa ziyareti randevusuna, ‘hayır’ yanıtını verdi.
CHP ile İYİ Partinin istişare sonucunda alınan karar AK Parti Grubu'na iletildi.
CHP, 'Hayır' gerekçesi olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi.
Özlem Zengin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
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AK Parti'den, randevu talebini reddeden HDP'ye ilk tepki
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