https://sputniknews.com.tr/20230110/ak-partinin-anayasa-teklifi-gorusme-talebine-chp-ve-iyi-parti-randevu-vermedi-1065585943.html
AK Parti'nin Anayasa teklifi görüşme talebine CHP ve İYİ Parti randevu vermedi
AK Parti'nin Anayasa teklifi görüşme talebine CHP ve İYİ Parti randevu vermedi
CHP, AK Parti’nin başörtüsü teklifi için Anayasa ziyareti randevusuna, ‘hayır’ yanıtını verdi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T12:02+0300
2023-01-10T12:02+0300
2023-01-10T12:13+0300
politika
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CHP ile İYİ Parti‘nin istişare sonucunda alınan karar AK Parti Grubu'na iletildi. CHP, 'Hayır' gerekçesi olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20230109/ak-partiden-randevu-talebini-reddeden-hdpye-ilk-tepki-1065561961.html
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ak parti, chp, mhp
AK Parti'nin Anayasa teklifi görüşme talebine CHP ve İYİ Parti randevu vermedi
12:02 10.01.2023 (güncellendi: 12:13 10.01.2023) Abone ol
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CHP, AK Parti’nin başörtüsü teklifi için Anayasa ziyareti randevusuna, ‘hayır’ yanıtını verdi.
CHP ile İYİ Parti‘nin istişare sonucunda alınan karar AK Parti Grubu'na iletildi.
CHP, 'Hayır' gerekçesi olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi.