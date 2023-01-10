https://sputniknews.com.tr/20230110/ak-partili-zengin-basortusune-dair-duzenleme-bizim-icin-hayati-1065608156.html
AK Partili Zengin: Başörtüsüne dair düzenleme bizim için hayati
AK Partili Zengin: Başörtüsüne dair düzenleme bizim için hayati
AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Zengin, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin, AK Parti'nin, başörtüsüne anayasal güvence teklifine ilişkin randevu talebine olumsuz yanıt... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T23:17+0300
2023-01-10T23:17+0300
2023-01-10T23:18+0300
türkiye
başörtüsü
özlem zengin
ak parti
chp
mhp
iyi parti
recep tayyip erdoğan
seçim
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AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki "Seçim Strateji Toplantısı"nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Seçim beyannamesi üzerine çalıştıklarını belirten Zengin, "Görüşlerimizi söyledik nasıl olsun, nasıl olmasın. Haftaya bir daha toplanacağız" diye konuştu.Seçim beyannamesine ilişkin detayların sorulması üzerine, Zengin, özel bir çerçeve olmadığını vurgulayarak, görüş ve fikirlerini ilettiklerini söyledi. Zengin, "Nasıl bir şey olabilir daha orijinal olsun diye işte yeni anayasa vesaire, kavramlar, hangi kavramları kullanalım. Haftaya zaten daha netleşir" ifadesini kullandı.Seçim takviminin haftaya netleşip, netleşmeyeceğine ilişkin soruya ise Zengin, "Hayır, zannetmiyorum" yanıtını verdi.Beyannamenin açıklanacağı takvimin de toplantıda dile getirilmediğini aktaran Zengin, sadece içeriğin konuşulduğunu belirtti.Bir gazetecinin, "Anayasa'ya dikkati çektiniz, yol, köprü gibi somut icraatlardan ziyade daha farklı kavramlar olacak mı?" sorusu üzerine Zengin, "Onlar da olacak ama yeni anayasaya da vurgu olacak. O da önemli. Olmalı yani, ben olması gerektiğini düşünüyorum, hatta ben daha iddialı bir anayasa teklifimiz olsun diyorum" görüşünü paylaştı."Zaten bu konuda bir çalışma var mı?" sorusu üzerine Zengin, "Var ama sadece yeni anayasa ilkelerinin de içinde olduğu beyanname ilkeleri" sözlerini sarf etti.'Anayasa meselesi, Türkiye'de asli bir mesele'CHP, HDP ve İYİ Parti'nin, AK Parti'nin, başörtüsüne anayasal güvence teklifine ilişkin randevu talebine olumsuz yanıt vermesiyle ilgili görüşleri sorulan Zengin, şunları kaydetti:Zengin, gazetecilerin, partilere başka bir gün teklif edilip edilmediğine ilişkin sorusunu ise "Öyle bir teklif gelmedi. Aslında bugünü önermiştim onlara, Özgür Özel Bey, 'çarşamba yapalım' dedi. Bence bu sonradan bu noktaya geldi, konuştuğumuz zaman böyle değildi. Kendi genel başkanlarıyla görüşerek, böyle bir karar verdiler" diye yanıtladı.Bir gazetecinin "Kesinlikle artık bir görüşme olmayacak diyebilir miyiz" sorusu üzerine de Zengin, "Ben sordum, 'nedir buna dair yaklaşımınız' diye, 'bir daha böyle bir teklif olursa ilgili kurullarla görüşeceğiz' dediler. Biz yarın MHP'yi ziyaret edeceğiz, ondan sonrada bir basın açıklaması yapacağız, saat 12.00'de" açıklamasında bulundu.''Anayasaya aykırı anayasa değişikliği' diye bir şey uydurulmuş'Zengin, muhalefetin, teklif Meclis'e geldiğinde de "ret" oyu verip vermeyeceğine ilişkin soruya, "Ben normal şartlar altında şimdiye kadar hep 'evet' olacağını düşünmüştüm. Fakat altılı masada yapılan tartışmalar, özellikle DEVA Partisi'nin açıklamalarını gördüm. 'Anayasaya aykırı anayasa değişikliği' diye bir şey uydurulmuş, çok absürt bir açıklama. Bizim kendi anayasa teklifimiz olacak o da bence mümkündür. Şu anki kanaatim, bunun 'hayır' demek için bir altyapı hazırlığına doğru gittiğini bana tecrübem söylüyor" cevabını verdi.AK Partili Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçim beyannamesinin, "vatandaşın anlayabileceği, sade, yalın dilde" olmasını istediğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221216/ak-partili-zengin-muhalefetle-bir-tur-daha-gorusulecek-1064660215.html
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başörtüsü, özlem zengin, ak parti, chp, mhp, iyi parti, recep tayyip erdoğan, seçim
başörtüsü, özlem zengin, ak parti, chp, mhp, iyi parti, recep tayyip erdoğan, seçim
AK Partili Zengin: Başörtüsüne dair düzenleme bizim için hayati
23:17 10.01.2023 (güncellendi: 23:18 10.01.2023) Abone ol
AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Zengin, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin, AK Parti'nin, başörtüsüne anayasal güvence teklifine ilişkin randevu talebine olumsuz yanıt vermesine ilişkin, "Anayasa meselesi Türkiye'de asli bir mesele, özellikle başörtüsüne dair düzenleme bizim için hayati, 40 yılı aşkın devam eden soruna ilişkin bir düzenleme" dedi.
AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki "Seçim Strateji Toplantısı"nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Seçim beyannamesi üzerine çalıştıklarını belirten Zengin, "Görüşlerimizi söyledik nasıl olsun, nasıl olmasın. Haftaya bir daha toplanacağız" diye konuştu.
Seçim beyannamesine ilişkin detayların sorulması üzerine, Zengin, özel bir çerçeve olmadığını vurgulayarak, görüş ve fikirlerini ilettiklerini söyledi. Zengin, "Nasıl bir şey olabilir daha orijinal olsun diye işte yeni anayasa vesaire, kavramlar, hangi kavramları kullanalım. Haftaya zaten daha netleşir" ifadesini kullandı.
Seçim takviminin haftaya netleşip, netleşmeyeceğine ilişkin soruya ise Zengin, "Hayır, zannetmiyorum" yanıtını verdi.
Beyannamenin açıklanacağı takvimin de toplantıda dile getirilmediğini aktaran Zengin, sadece içeriğin konuşulduğunu belirtti.
Bir gazetecinin, "Anayasa'ya dikkati çektiniz, yol, köprü gibi somut icraatlardan ziyade daha farklı kavramlar olacak mı?" sorusu üzerine Zengin, "Onlar da olacak ama yeni anayasaya da vurgu olacak. O da önemli. Olmalı yani, ben olması gerektiğini düşünüyorum, hatta ben daha iddialı bir anayasa teklifimiz olsun diyorum" görüşünü paylaştı.
"Zaten bu konuda bir çalışma var mı?" sorusu üzerine Zengin, "Var ama sadece yeni anayasa ilkelerinin de içinde olduğu beyanname ilkeleri" sözlerini sarf etti.
'Anayasa meselesi, Türkiye'de asli bir mesele'
CHP, HDP ve İYİ Parti'nin, AK Parti'nin, başörtüsüne anayasal güvence teklifine ilişkin randevu talebine olumsuz yanıt vermesiyle ilgili görüşleri sorulan Zengin, şunları kaydetti:
"Ben onları ilk aradığımda 3 parti de daha makuldüler ama daha sonrasında önce HDP, Anayasa Mahkemesi'nin kararı üzerine, sonrada CHP ve İYİ Parti yarınki komisyon çalışmaları sebebiyle buna 'hayır' demek durumunda kaldıklarını söylediler. Ben de bunların farklı konular olduğunu söyledim. Yani bir tanesi yarın kalkabilir, Türkiye'de bambaşka bir siyasi gündem olabilir. Anayasa meselesi, Türkiye'de asli bir mesele, özellikle başörtüsüne dair düzenleme bizim için hayati, 40 yılı aşkın devam eden soruna ilişkin bir düzenleme. Bunların böyle yaklaşmaları, bir terazi düşünün bunlar birbiriyle tartılamaz şeyler. O teraziye bunu koymak aslında tamamen siyaseten bir pazarlığa dönüyor. Bu bir pazarlık konusu değil yani görüşülür, itirazları söylenir, hatta biz gittiğimizde yarınki toplantıyla ilgili de görüşülebilir, fakat yaklaşım olarak biraz böyle pazarlıkvari bir tarz oluştu."
Zengin, gazetecilerin, partilere başka bir gün teklif edilip edilmediğine ilişkin sorusunu ise "Öyle bir teklif gelmedi. Aslında bugünü önermiştim onlara, Özgür Özel Bey, 'çarşamba yapalım' dedi. Bence bu sonradan bu noktaya geldi, konuştuğumuz zaman böyle değildi. Kendi genel başkanlarıyla görüşerek, böyle bir karar verdiler" diye yanıtladı.
Bir gazetecinin "Kesinlikle artık bir görüşme olmayacak diyebilir miyiz" sorusu üzerine de Zengin, "Ben sordum, 'nedir buna dair yaklaşımınız' diye, 'bir daha böyle bir teklif olursa ilgili kurullarla görüşeceğiz' dediler. Biz yarın MHP'yi ziyaret edeceğiz, ondan sonrada bir basın açıklaması yapacağız, saat 12.00'de" açıklamasında bulundu.
''Anayasaya aykırı anayasa değişikliği' diye bir şey uydurulmuş'
Zengin, muhalefetin, teklif Meclis'e geldiğinde de "ret" oyu verip vermeyeceğine ilişkin soruya, "Ben normal şartlar altında şimdiye kadar hep 'evet' olacağını düşünmüştüm. Fakat altılı masada yapılan tartışmalar, özellikle DEVA Partisi'nin açıklamalarını gördüm. 'Anayasaya aykırı anayasa değişikliği' diye bir şey uydurulmuş, çok absürt bir açıklama. Bizim kendi anayasa teklifimiz olacak o da bence mümkündür. Şu anki kanaatim, bunun 'hayır' demek için bir altyapı hazırlığına doğru gittiğini bana tecrübem söylüyor" cevabını verdi.
AK Partili Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçim beyannamesinin, "vatandaşın anlayabileceği, sade, yalın dilde" olmasını istediğini de sözlerine ekledi.