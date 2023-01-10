https://sputniknews.com.tr/20230110/ak-partili-zengin-basortusune-dair-duzenleme-bizim-icin-hayati-1065608156.html

AK Partili Zengin: Başörtüsüne dair düzenleme bizim için hayati

AK Partili Zengin: Başörtüsüne dair düzenleme bizim için hayati

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Zengin, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin, AK Parti'nin, başörtüsüne anayasal güvence teklifine ilişkin randevu talebine olumsuz yanıt... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T23:17+0300

2023-01-10T23:17+0300

2023-01-10T23:18+0300

türkiye

başörtüsü

özlem zengin

ak parti

chp

mhp

iyi parti

recep tayyip erdoğan

seçim

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AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki "Seçim Strateji Toplantısı"nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Seçim beyannamesi üzerine çalıştıklarını belirten Zengin, "Görüşlerimizi söyledik nasıl olsun, nasıl olmasın. Haftaya bir daha toplanacağız" diye konuştu.Seçim beyannamesine ilişkin detayların sorulması üzerine, Zengin, özel bir çerçeve olmadığını vurgulayarak, görüş ve fikirlerini ilettiklerini söyledi. Zengin, "Nasıl bir şey olabilir daha orijinal olsun diye işte yeni anayasa vesaire, kavramlar, hangi kavramları kullanalım. Haftaya zaten daha netleşir" ifadesini kullandı.Seçim takviminin haftaya netleşip, netleşmeyeceğine ilişkin soruya ise Zengin, "Hayır, zannetmiyorum" yanıtını verdi.Beyannamenin açıklanacağı takvimin de toplantıda dile getirilmediğini aktaran Zengin, sadece içeriğin konuşulduğunu belirtti.Bir gazetecinin, "Anayasa'ya dikkati çektiniz, yol, köprü gibi somut icraatlardan ziyade daha farklı kavramlar olacak mı?" sorusu üzerine Zengin, "Onlar da olacak ama yeni anayasaya da vurgu olacak. O da önemli. Olmalı yani, ben olması gerektiğini düşünüyorum, hatta ben daha iddialı bir anayasa teklifimiz olsun diyorum" görüşünü paylaştı."Zaten bu konuda bir çalışma var mı?" sorusu üzerine Zengin, "Var ama sadece yeni anayasa ilkelerinin de içinde olduğu beyanname ilkeleri" sözlerini sarf etti.'Anayasa meselesi, Türkiye'de asli bir mesele'CHP, HDP ve İYİ Parti'nin, AK Parti'nin, başörtüsüne anayasal güvence teklifine ilişkin randevu talebine olumsuz yanıt vermesiyle ilgili görüşleri sorulan Zengin, şunları kaydetti:Zengin, gazetecilerin, partilere başka bir gün teklif edilip edilmediğine ilişkin sorusunu ise "Öyle bir teklif gelmedi. Aslında bugünü önermiştim onlara, Özgür Özel Bey, 'çarşamba yapalım' dedi. Bence bu sonradan bu noktaya geldi, konuştuğumuz zaman böyle değildi. Kendi genel başkanlarıyla görüşerek, böyle bir karar verdiler" diye yanıtladı.Bir gazetecinin "Kesinlikle artık bir görüşme olmayacak diyebilir miyiz" sorusu üzerine de Zengin, "Ben sordum, 'nedir buna dair yaklaşımınız' diye, 'bir daha böyle bir teklif olursa ilgili kurullarla görüşeceğiz' dediler. Biz yarın MHP'yi ziyaret edeceğiz, ondan sonrada bir basın açıklaması yapacağız, saat 12.00'de" açıklamasında bulundu.''Anayasaya aykırı anayasa değişikliği' diye bir şey uydurulmuş'Zengin, muhalefetin, teklif Meclis'e geldiğinde de "ret" oyu verip vermeyeceğine ilişkin soruya, "Ben normal şartlar altında şimdiye kadar hep 'evet' olacağını düşünmüştüm. Fakat altılı masada yapılan tartışmalar, özellikle DEVA Partisi'nin açıklamalarını gördüm. 'Anayasaya aykırı anayasa değişikliği' diye bir şey uydurulmuş, çok absürt bir açıklama. Bizim kendi anayasa teklifimiz olacak o da bence mümkündür. Şu anki kanaatim, bunun 'hayır' demek için bir altyapı hazırlığına doğru gittiğini bana tecrübem söylüyor" cevabını verdi.AK Partili Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçim beyannamesinin, "vatandaşın anlayabileceği, sade, yalın dilde" olmasını istediğini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221216/ak-partili-zengin-muhalefetle-bir-tur-daha-gorusulecek-1064660215.html

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