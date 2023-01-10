https://sputniknews.com.tr/20230110/ak-partili-karaaslan-kara-propagandanin-gerceklerin-onune-gectigini-uzulerek-goruyoruz-1065571090.html

AK Partili Karaaslan: Kara propagandanın gerçeklerin önüne geçtiğini üzülerek görüyoruz

AK Partili Karaaslan: Kara propagandanın gerçeklerin önüne geçtiğini üzülerek görüyoruz

AK Partili Karaaslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Teknolojinin gelişmesi ve dijital platformların çeşitlenmesiyle... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T00:41+0300

2023-01-10T00:41+0300

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türkiye

ak parti

çiğdem karaaslan

gazeteci

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Karaaslan, yayımladığı mesajında, kamuoyunun haber alma hakkı doğrultusunda hakikati gözeterek hızlı, doğru ve tarafsız şekilde görevini icra eden basının toplumlar için şüphesiz en önemli bilgi kaynağı olduğunu belirtti.Basın emekçilerinin gayretleri ve özverili çabalarının her türlü takdirin üstünde olduğuna işaret eden Karaaslan, açıklamasına şöyle devam etti:Karaaslan, Cumhuriyet'in 100. yılının idrak edileceği Türkiye Yüzyılı'nda devlet ve millet olarak ülkeyi hedeflerine bir bir ulaştırırken, yeni atılımları hayata geçirirken basının da yoğun çalışma temposuyla bu sürece katkı sunacağına inandığını vurgulayarak "Teknolojinin gelişmesi ve dijital platformların çeşitlenmesiyle beraber bilgi kirliliğinin hızla yaygınlaştığını, yalanın, dezenformasyonun ve kara propagandanın gerçeklerin önüne geçtiğini üzülerek görüyoruz. Bu hususta görevini sorumluluk bilinciyle sürdüren basınımızın ülkemizin hakikat mücadelesine güç kattığına inanıyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, gece gündüz demeden özveriyle çalışan ulusal ve yerel basın emekçilerinin bu özel gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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ak parti, çiğdem karaaslan, gazeteci