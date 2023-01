AK Partili Karaaslan: Kara propagandanın gerçeklerin önüne geçtiğini üzülerek görüyoruz

"Basın ahlak ilkelerinden ve demokratik değerlerden taviz vermeden toplumun çeşitli kesimlerinin taleplerini dile getiren bir medyanın varlığı her toplum için olmazsa olmazdır. Mesai mefhumu gözetmeksizin her an haberin peşinde koşan, görevlerini hassasiyet ve saygınlıkla icra eden medya mensuplarının ve basın emekçilerinin gayretleri ve özverili çabaları her türlü takdirin üstündedir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda ülkemizde demokrasiden kalkınmaya kadar her alanda yaşanan gelişmeler iletişim ve medya sektörüne de olumlu yansımıştır."