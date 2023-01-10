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https://sputniknews.com.tr/20230110/ak-partili-karaaslan-kara-propagandanin-gerceklerin-onune-gectigini-uzulerek-goruyoruz-1065571090.html
AK Partili Karaaslan: Kara propagandanın gerçeklerin önüne geçtiğini üzülerek görüyoruz
AK Partili Karaaslan: Kara propagandanın gerçeklerin önüne geçtiğini üzülerek görüyoruz
AK Partili Karaaslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Teknolojinin gelişmesi ve dijital platformların çeşitlenmesiyle... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T00:41+0300
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türkiye
ak parti
çiğdem karaaslan
gazeteci
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Karaaslan, yayımladığı mesajında, kamuoyunun haber alma hakkı doğrultusunda hakikati gözeterek hızlı, doğru ve tarafsız şekilde görevini icra eden basının toplumlar için şüphesiz en önemli bilgi kaynağı olduğunu belirtti.Basın emekçilerinin gayretleri ve özverili çabalarının her türlü takdirin üstünde olduğuna işaret eden Karaaslan, açıklamasına şöyle devam etti:Karaaslan, Cumhuriyet'in 100. yılının idrak edileceği Türkiye Yüzyılı'nda devlet ve millet olarak ülkeyi hedeflerine bir bir ulaştırırken, yeni atılımları hayata geçirirken basının da yoğun çalışma temposuyla bu sürece katkı sunacağına inandığını vurgulayarak "Teknolojinin gelişmesi ve dijital platformların çeşitlenmesiyle beraber bilgi kirliliğinin hızla yaygınlaştığını, yalanın, dezenformasyonun ve kara propagandanın gerçeklerin önüne geçtiğini üzülerek görüyoruz. Bu hususta görevini sorumluluk bilinciyle sürdüren basınımızın ülkemizin hakikat mücadelesine güç kattığına inanıyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, gece gündüz demeden özveriyle çalışan ulusal ve yerel basın emekçilerinin bu özel gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
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ak parti, çiğdem karaaslan, gazeteci
ak parti, çiğdem karaaslan, gazeteci

AK Partili Karaaslan: Kara propagandanın gerçeklerin önüne geçtiğini üzülerek görüyoruz

00:41 10.01.2023
© İHA / ERDİ DEMİR-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© İHA / ERDİ DEMİR-
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AK Partili Karaaslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Teknolojinin gelişmesi ve dijital platformların çeşitlenmesiyle beraber bilgi kirliliğinin hızla yaygınlaştığını, yalanın, dezenformasyonun ve kara propagandanın gerçeklerin önüne geçtiğini üzülerek görüyoruz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Karaaslan, yayımladığı mesajında, kamuoyunun haber alma hakkı doğrultusunda hakikati gözeterek hızlı, doğru ve tarafsız şekilde görevini icra eden basının toplumlar için şüphesiz en önemli bilgi kaynağı olduğunu belirtti.
Basın emekçilerinin gayretleri ve özverili çabalarının her türlü takdirin üstünde olduğuna işaret eden Karaaslan, açıklamasına şöyle devam etti:
"Basın ahlak ilkelerinden ve demokratik değerlerden taviz vermeden toplumun çeşitli kesimlerinin taleplerini dile getiren bir medyanın varlığı her toplum için olmazsa olmazdır. Mesai mefhumu gözetmeksizin her an haberin peşinde koşan, görevlerini hassasiyet ve saygınlıkla icra eden medya mensuplarının ve basın emekçilerinin gayretleri ve özverili çabaları her türlü takdirin üstündedir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda ülkemizde demokrasiden kalkınmaya kadar her alanda yaşanan gelişmeler iletişim ve medya sektörüne de olumlu yansımıştır."
Karaaslan, Cumhuriyet'in 100. yılının idrak edileceği Türkiye Yüzyılı'nda devlet ve millet olarak ülkeyi hedeflerine bir bir ulaştırırken, yeni atılımları hayata geçirirken basının da yoğun çalışma temposuyla bu sürece katkı sunacağına inandığını vurgulayarak "Teknolojinin gelişmesi ve dijital platformların çeşitlenmesiyle beraber bilgi kirliliğinin hızla yaygınlaştığını, yalanın, dezenformasyonun ve kara propagandanın gerçeklerin önüne geçtiğini üzülerek görüyoruz. Bu hususta görevini sorumluluk bilinciyle sürdüren basınımızın ülkemizin hakikat mücadelesine güç kattığına inanıyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, gece gündüz demeden özveriyle çalışan ulusal ve yerel basın emekçilerinin bu özel gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
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