https://sputniknews.com.tr/20230110/ailesi-cenazeyi-kabul-etmedi-zihinsel-engelli-12-yasindaki-cocuk-kimsesizler-mezarligina-defnedildi-1065595023.html

Ailesi cenazeyi kabul etmedi, zihinsel engelli 12 yaşındaki çocuk kimsesizler mezarlığına defnedildi

Ailesi cenazeyi kabul etmedi, zihinsel engelli 12 yaşındaki çocuk kimsesizler mezarlığına defnedildi

Elazığ’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki ağır zihinsel engelli kızın cenazesini ailesi kabul etmedi. Cenaze namazı mezarlık... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T15:40+0300

2023-01-10T15:40+0300

2023-01-10T15:40+0300

yaşam

kimsesizler

mezarlık

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İHA'nın aktardığı habere göre, doğuştan ağır zihinsel engelli Zühal G. (12), Erzurum'dan Elazığ’daki bir bakımevine nakledildi. Beslenme sorunu olan ve kısa süre kaldığı bakımevinden hastaneye kaldırılarak tedavi altına çocuğun midesinden PEG ile beslenmesine devam edildi. Tedavisi sırasında hastanede hayatını kaybeden Zühal G.'nin ailesi cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, Elazığ'daki kimsesizler mezarlığında defnedilmek üzere yola çıkarıldı. Asri mezarlıktaki camiye getirilen çocuğun cenaze namazı, mezarlık çalışanları tarafından kılındı. Cenaze dualar eşliğinde kimsesizler mezarlığına defnedildi.

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Sputnik Türkiye

kimsesizler , mezarlık