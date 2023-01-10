https://sputniknews.com.tr/20230110/ailesi-cenazeyi-kabul-etmedi-zihinsel-engelli-12-yasindaki-cocuk-kimsesizler-mezarligina-defnedildi-1065595023.html
Ailesi cenazeyi kabul etmedi, zihinsel engelli 12 yaşındaki çocuk kimsesizler mezarlığına defnedildi
Ailesi cenazeyi kabul etmedi, zihinsel engelli 12 yaşındaki çocuk kimsesizler mezarlığına defnedildi
Elazığ’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki ağır zihinsel engelli kızın cenazesini ailesi kabul etmedi. Cenaze namazı mezarlık... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T15:40+0300
2023-01-10T15:40+0300
2023-01-10T15:40+0300
yaşam
kimsesizler
mezarlık
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İHA'nın aktardığı habere göre, doğuştan ağır zihinsel engelli Zühal G. (12), Erzurum'dan Elazığ’daki bir bakımevine nakledildi. Beslenme sorunu olan ve kısa süre kaldığı bakımevinden hastaneye kaldırılarak tedavi altına çocuğun midesinden PEG ile beslenmesine devam edildi. Tedavisi sırasında hastanede hayatını kaybeden Zühal G.'nin ailesi cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, Elazığ'daki kimsesizler mezarlığında defnedilmek üzere yola çıkarıldı. Asri mezarlıktaki camiye getirilen çocuğun cenaze namazı, mezarlık çalışanları tarafından kılındı. Cenaze dualar eşliğinde kimsesizler mezarlığına defnedildi.
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kimsesizler , mezarlık
Ailesi cenazeyi kabul etmedi, zihinsel engelli 12 yaşındaki çocuk kimsesizler mezarlığına defnedildi
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Elazığ’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki ağır zihinsel engelli kızın cenazesini ailesi kabul etmedi. Cenaze namazı mezarlık çalışanları tarafından kılınan talihsiz kızın cansız bedeni, dualar eşliğinde kimsesizler mezarlığına defnedildi.
İHA'nın aktardığı habere göre, doğuştan ağır zihinsel engelli Zühal G. (12), Erzurum'dan Elazığ’daki bir bakımevine nakledildi.
Beslenme sorunu olan ve kısa süre kaldığı bakımevinden hastaneye kaldırılarak tedavi altına çocuğun midesinden PEG ile beslenmesine devam edildi. Tedavisi sırasında hastanede hayatını kaybeden Zühal G.'nin ailesi cenazeyi kabul etmedi.
Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, Elazığ'daki kimsesizler mezarlığında defnedilmek üzere yola çıkarıldı. Asri mezarlıktaki camiye getirilen çocuğun cenaze namazı, mezarlık çalışanları tarafından kılındı. Cenaze dualar eşliğinde kimsesizler mezarlığına defnedildi.