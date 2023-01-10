https://sputniknews.com.tr/20230110/abdde-82-yasinda-supermarkette-calisan-adam-tiktok-kampanyasiyla-emekli-oldu-1065600365.html

ABD'de 82 yaşında süpermarkette çalışan adam, TikTok kampanyasıyla emekli oldu

ABD'de 82 yaşında süpermarkette çalışan adam, TikTok kampanyasıyla emekli oldu

ABD'de süpermarkette çalışan 82 yaşındaki bir savaş gazisi, TikTok'ta başlatılan kampanya sonucunda emekli oldu. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T17:44+0300

2023-01-10T17:44+0300

2023-01-10T17:44+0300

yaşam

tiktok

abd

emekli

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ABD'de Walmart adlı süpermarkette çalışan 82 yaşında bir savaş gazisi olan Warren Marion, TikTok'ta başlatılan kampanya sayesinde emekli oldu. TikTok üzerinden organize edilen kampanya, Marion’ı tanıyan ve uygulamada 300 bine yakın takipçisi olan Rory McCarty tarafından başlatıldı. McCarty, kampanyayı Marion'ın istediklerini yapabilmesi için başlattığını söyleyerek, TikTok'ta gördüğü benzer bir öykünün kendisine ilham verdiğini belirtti. Başlatılan kampanyaya yaklaşık 110 bin dolar bağış yapılmasının ardından 82 yaşındaki Marion, ihbar süresini tamamladıktan sonra işteki son gününü bitirerek emekli oldu. Marion, bu parayla evinin taksitlerini ödeyeceğini ve Florida’daki çocuklarını ziyaret edeceğini söyledi. Marion'un Aralık ayında ikilinin yer aldığı bir video 3 milyondan fazla izlenmişti.

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tiktok, abd, emekli