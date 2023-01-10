https://sputniknews.com.tr/20230110/abdde-6-yasindaki-ogrencinin-silahla-ogretmenini-yaraladigi-okul-bir-hafta-kapali-kalacak-1065570794.html

ABD'de 6 yaşındaki öğrencinin silahla öğretmenini yaraladığı okul bir hafta kapalı kalacak

ABD'de 6 yaşındaki öğrencinin silahla öğretmenini yaraladığı okul bir hafta kapalı kalacak

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Newport News’te 6 yaşındaki bir öğrencinin silahla öğretmenini yaraladığı ilkokulun bir hafta kapalı kalacağı açıklandı. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T00:27+0300

2023-01-10T00:27+0300

2023-01-10T00:27+0300

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silah taşıma

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Okuldan yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından “ailelerin ve öğrencilerin iyileşmeleri için” Richneck İlkokulunun hafta sonuna kadar kapalı tutulacağı kaydedildi.Öte yandan, olayda ağır yaralanan 25 yaşındaki öğretmen Abby Zwerner’ın hayati tehlikeyi atlattığı ve aile fertleriyle konuşmaya başladığı bildirildi.6 Ocak’ta meydana gelen ve 2023’ün ilk silahlı okul saldırısı olarak kayıtlara geçen olayda, 6 yaşındaki bir öğrenci, sınıfta tartıştığı öğretmenini vurmuştu.Aynı gün gözaltına alınan 6 yaşındaki çocuğun ateşli silaha erişimi nasıl sağladığı, silahın kimin olduğu, kullanmayı nasıl öğrendiği, okula niye getirdiği şeklindeki sorular ise cevapsız kalmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220525/abdde-yine-okul-katliami-yine-kafayi-silaha-takmis-sorunlu-genc-yine-infial-yine-kontrolsuzluk-1056659215.html

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