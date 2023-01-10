https://sputniknews.com.tr/20230110/abdde-6-yasindaki-ogrencinin-silahla-ogretmenini-yaraladigi-okul-bir-hafta-kapali-kalacak-1065570794.html
ABD'de 6 yaşındaki öğrencinin silahla öğretmenini yaraladığı okul bir hafta kapalı kalacak
ABD'de 6 yaşındaki öğrencinin silahla öğretmenini yaraladığı okul bir hafta kapalı kalacak
ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Newport News’te 6 yaşındaki bir öğrencinin silahla öğretmenini yaraladığı ilkokulun bir hafta kapalı kalacağı açıklandı. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T00:27+0300
2023-01-10T00:27+0300
2023-01-10T00:27+0300
dünya
abd
silah
silah taşıma
öğretmen
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Okuldan yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından “ailelerin ve öğrencilerin iyileşmeleri için” Richneck İlkokulunun hafta sonuna kadar kapalı tutulacağı kaydedildi.Öte yandan, olayda ağır yaralanan 25 yaşındaki öğretmen Abby Zwerner’ın hayati tehlikeyi atlattığı ve aile fertleriyle konuşmaya başladığı bildirildi.6 Ocak’ta meydana gelen ve 2023’ün ilk silahlı okul saldırısı olarak kayıtlara geçen olayda, 6 yaşındaki bir öğrenci, sınıfta tartıştığı öğretmenini vurmuştu.Aynı gün gözaltına alınan 6 yaşındaki çocuğun ateşli silaha erişimi nasıl sağladığı, silahın kimin olduğu, kullanmayı nasıl öğrendiği, okula niye getirdiği şeklindeki sorular ise cevapsız kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220525/abdde-yine-okul-katliami-yine-kafayi-silaha-takmis-sorunlu-genc-yine-infial-yine-kontrolsuzluk-1056659215.html
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abd, silah, silah taşıma, öğretmen
abd, silah, silah taşıma, öğretmen
ABD'de 6 yaşındaki öğrencinin silahla öğretmenini yaraladığı okul bir hafta kapalı kalacak
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ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Newport News’te 6 yaşındaki bir öğrencinin silahla öğretmenini yaraladığı ilkokulun bir hafta kapalı kalacağı açıklandı.
Okuldan yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından “ailelerin ve öğrencilerin iyileşmeleri için” Richneck İlkokulunun hafta sonuna kadar kapalı tutulacağı kaydedildi.
Öte yandan, olayda ağır yaralanan 25 yaşındaki öğretmen Abby Zwerner’ın hayati tehlikeyi atlattığı ve aile fertleriyle konuşmaya başladığı bildirildi.
6 Ocak’ta meydana gelen ve 2023’ün ilk silahlı okul saldırısı olarak kayıtlara geçen olayda, 6 yaşındaki bir öğrenci, sınıfta tartıştığı öğretmenini vurmuştu.
Aynı gün gözaltına alınan 6 yaşındaki çocuğun ateşli silaha erişimi nasıl sağladığı, silahın kimin olduğu, kullanmayı nasıl öğrendiği, okula niye getirdiği şeklindeki sorular ise cevapsız kalmıştı.