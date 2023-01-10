https://sputniknews.com.tr/20230110/abd-baskani-biden-ile-brezilya-lideri-lula-telefonda-gorustu-1065573725.html
ABD Başkanı Biden ile Brezilya lideri Lula telefonda görüştü
ABD Başkanı Biden ile Brezilya lideri Lula telefonda görüştü
ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva ile telefonda görüştü. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T01:47+0300
2023-01-10T01:47+0300
2023-01-10T01:52+0300
dünya
brezilya
lula da silva
joe biden
telefon görüşmesi
jair bolsonaro
seçim
abd
güney amerika
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Brezilya lideri Lula da Silva ile görüşmesinde, ABD'nin Brezilya demokrasisine ve Brezilya halkının özgür iradesine olan desteğini ilettiği belirtildi.Biden'ın Brezilya'da demokratik kurumlara karşı yapılan, şiddet içeren saldırıyı kınadığı kaydedilen açıklamada, iki liderin, iklim değişikliği, ekonomik kalkınma, barış ve güvenlik dahil olmak üzere karşılaşılan zorluklara karşı birlikte mücadele etme sözü verdikleri bilgisi aktarıldı.Açıklamada ayrıca Biden'ın ortak gündemi değerlendirmek için şubat ayı başında Lula da Silva'yı başkent Washington'a davet ettiği, Brezilya Devlet Başkanı'nın da bu daveti kabul ettiği duyuruldu.ABD: Brezilya'nın Bolsonaro'nun iadesi dahil her talebine yanıt vermeye hazırızABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’de bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun iadesi dahil Brezilya hükümetinin her talebine hızlı ve uygun şekilde yanıt vermeye hazır olduklarını ancak henüz özel bir talep almadıklarını açıkladı.Günlük basın toplantısında Brezilya’daki siyasi kriz ve ABD’de bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Price, Brezilyalı liderin vize bilgileri ve ABD’de bulunmasının yasallığı üzerine yorum yapmayacağını söyledi.Bolsonaro’nun destekçilerinin Brezilya’nın Ulusal Kongresi ve Yüksek Mahkemesine girmesi ve şiddet olaylarının yaşanmasını kınadıklarını belirten Price, "Şiddet asla çözüm değil. Brezilya'nın demokratik kurumlarına her zaman olduğu gibi desteğimiz tam. İster diplomatik kanallardan, ister kolluk kanallarından gelsin, Brezilyalı ortaklarımızdan, Brezilya makamlarından gelen her türlü yardım talebini destekleyeceğiz ve elbette bu taleplere uygun şekilde yanıt vereceğiz" dedi.Brezilya'nın hafta sonu yaşananlarla bağlantılı olarak ABD’den bilgi veya harekete geçme talebinde bulunduğu takdirde Washington’un yürürlükteki süreçleri kullanarak bu talepleri karşılayacağını kaydeden Price henüz Brezilya makamlarından bu yönde bir talep almadıklarını dile getirdi.AA muhabirinin "ABD’nin Brezilya'daki savcılarla işbirliği yapacağını söylediniz. Eski Brezilya Devlet Başkanı'nı ülkeye iade edecek ölçüde işbirliği yapmaya hazır mısınız?" sorusuna ise Price, “Brezilya hükümetinin her türlü talebine uygun ve hızlı bir şekilde yanıt vermeye hazırız. Henüz herhangi bir özel talep almadık" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230110/brezilyada-eski-devlet-baskani-bolsonaro-destekcisi-1200-kisi-gozaltina-alindi-1065572023.html
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brezilya, lula da silva, joe biden, telefon görüşmesi, jair bolsonaro, seçim, abd, güney amerika
brezilya, lula da silva, joe biden, telefon görüşmesi, jair bolsonaro, seçim, abd, güney amerika
ABD Başkanı Biden ile Brezilya lideri Lula telefonda görüştü
01:47 10.01.2023 (güncellendi: 01:52 10.01.2023) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva ile telefonda görüştü.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Brezilya lideri Lula da Silva ile görüşmesinde, ABD'nin Brezilya demokrasisine ve Brezilya halkının özgür iradesine olan desteğini ilettiği belirtildi.
Biden'ın Brezilya'da demokratik kurumlara karşı yapılan, şiddet içeren saldırıyı kınadığı kaydedilen açıklamada, iki liderin, iklim değişikliği, ekonomik kalkınma, barış ve güvenlik dahil olmak üzere karşılaşılan zorluklara karşı birlikte mücadele etme sözü verdikleri bilgisi aktarıldı.
Açıklamada ayrıca Biden'ın ortak gündemi değerlendirmek için şubat ayı başında Lula da Silva'yı başkent Washington'a davet ettiği, Brezilya Devlet Başkanı'nın da bu daveti kabul ettiği duyuruldu.
ABD: Brezilya'nın Bolsonaro'nun iadesi dahil her talebine yanıt vermeye hazırız
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’de bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun iadesi dahil Brezilya hükümetinin her talebine hızlı ve uygun şekilde yanıt vermeye hazır olduklarını ancak henüz özel bir talep almadıklarını açıkladı.
Günlük basın toplantısında Brezilya’daki siyasi kriz ve ABD’de bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Price, Brezilyalı liderin vize bilgileri ve ABD’de bulunmasının yasallığı üzerine yorum yapmayacağını söyledi.
Bolsonaro’nun destekçilerinin Brezilya’nın Ulusal Kongresi ve Yüksek Mahkemesine girmesi ve şiddet olaylarının yaşanmasını kınadıklarını belirten Price, "Şiddet asla çözüm değil. Brezilya'nın demokratik kurumlarına her zaman olduğu gibi desteğimiz tam. İster diplomatik kanallardan, ister kolluk kanallarından gelsin, Brezilyalı ortaklarımızdan, Brezilya makamlarından gelen her türlü yardım talebini destekleyeceğiz ve elbette bu taleplere uygun şekilde yanıt vereceğiz" dedi.
Brezilya'nın hafta sonu yaşananlarla bağlantılı olarak ABD’den bilgi veya harekete geçme talebinde bulunduğu takdirde Washington’un yürürlükteki süreçleri kullanarak bu talepleri karşılayacağını kaydeden Price henüz Brezilya makamlarından bu yönde bir talep almadıklarını dile getirdi.
AA muhabirinin "ABD’nin Brezilya'daki savcılarla işbirliği yapacağını söylediniz. Eski Brezilya Devlet Başkanı'nı ülkeye iade edecek ölçüde işbirliği yapmaya hazır mısınız?" sorusuna ise Price, “Brezilya hükümetinin her türlü talebine uygun ve hızlı bir şekilde yanıt vermeye hazırız. Henüz herhangi bir özel talep almadık" yanıtını verdi.