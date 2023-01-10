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Kaliforniya'da şiddetli yağmur ve fırtına: 14 ölü
Kaliforniya'da şiddetli yağmur ve fırtına: 14 ölü
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sağanak yağmur ve şiddetli fırtına nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi için tahliye emri verildi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
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фото, abd, kaliforniya, yağmur, fırtına, tahliye, fotoğraf
фото, abd, kaliforniya, yağmur, fırtına, tahliye, fotoğraf

Kaliforniya'da şiddetli yağmur ve fırtına: 14 ölü

14:04 10.01.2023
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sağanak yağmur ve şiddetli fırtına nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi için tahliye emri verildi.
© AFP 2022 / JOSH EDELSON

Eyaletteki şiddetli fırtınalar sonucunda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren yetkililer, bazı bölgeler için de tahliye kararı çıkarıldığını duyurdu.

Eyaletteki şiddetli fırtınalar sonucunda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren yetkililer, bazı bölgeler için de tahliye kararı çıkarıldığını duyurdu. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / JOSH EDELSON

Eyaletteki şiddetli fırtınalar sonucunda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren yetkililer, bazı bölgeler için de tahliye kararı çıkarıldığını duyurdu.

© AFP 2022 / APU GOMES

Los Angeles Times'a göre yetkililer, Carpinteria bölgesinde Montecito, Toro Kanyonu, Sycamore Kanyonu ve Padaro Lane'deki sakinlere yaşadıkları alanları derhal boşaltmalarını emretti.

Los Angeles Times&#x27;a göre yetkililer, Carpinteria bölgesinde Montecito, Toro Kanyonu, Sycamore Kanyonu ve Padaro Lane&#x27;deki sakinlere yaşadıkları alanları derhal boşaltmalarını emretti. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2022 / APU GOMES

Los Angeles Times'a göre yetkililer, Carpinteria bölgesinde Montecito, Toro Kanyonu, Sycamore Kanyonu ve Padaro Lane'deki sakinlere yaşadıkları alanları derhal boşaltmalarını emretti.

© AFP 2022 / JOSH EDELSON

Bölge sakinlerine yüksek yerlere gitme çağrısı yapılırken, Santa Barbara'da tahliye merkezi kuruldu.

Bölge sakinlerine yüksek yerlere gitme çağrısı yapılırken, Santa Barbara&#x27;da tahliye merkezi kuruldu. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2022 / JOSH EDELSON

Bölge sakinlerine yüksek yerlere gitme çağrısı yapılırken, Santa Barbara'da tahliye merkezi kuruldu.

© AFP 2022 / JOSH EDELSON

Ulusal Hava Durumu Servisi'nden yapılan açıklamada, bugün de özellikle güney Kaliforniya'da fırtına ve aşırı yağış olasılığının devam ettiği açıkladı.

Ulusal Hava Durumu Servisi&#x27;nden yapılan açıklamada, bugün de özellikle güney Kaliforniya&#x27;da fırtına ve aşırı yağış olasılığının devam ettiği açıkladı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / JOSH EDELSON

Ulusal Hava Durumu Servisi'nden yapılan açıklamada, bugün de özellikle güney Kaliforniya'da fırtına ve aşırı yağış olasılığının devam ettiği açıkladı.

© AFP 2022 / JOSH EDELSON

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Ocak'ta eyaletteki fırtına, rüzgar ve yağmur nedeniyle acil durum ilanını onaylamıştı.​​​

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Ocak&#x27;ta eyaletteki fırtına, rüzgar ve yağmur nedeniyle acil durum ilanını onaylamıştı.​​​ - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2022 / JOSH EDELSON

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Ocak'ta eyaletteki fırtına, rüzgar ve yağmur nedeniyle acil durum ilanını onaylamıştı.​​​

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