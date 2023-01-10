https://sputniknews.com.tr/20230110/1065593137.html
Kaliforniya'da şiddetli yağmur ve fırtına: 14 ölü
Kaliforniya'da şiddetli yağmur ve fırtına: 14 ölü
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sağanak yağmur ve şiddetli fırtına nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi için tahliye emri verildi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T14:04+0300
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2023-01-10T14:04+0300
abd
multimedya
kaliforniya
yağmur
fırtına
tahliye
fotoğraf
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фото, abd, kaliforniya, yağmur, fırtına, tahliye, fotoğraf
фото, abd, kaliforniya, yağmur, fırtına, tahliye, fotoğraf
Kaliforniya'da şiddetli yağmur ve fırtına: 14 ölü
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sağanak yağmur ve şiddetli fırtına nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi için tahliye emri verildi.
© AFP 2022 / JOSH EDELSON
Eyaletteki şiddetli fırtınalar sonucunda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren yetkililer, bazı bölgeler için de tahliye kararı çıkarıldığını duyurdu.
Eyaletteki şiddetli fırtınalar sonucunda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren yetkililer, bazı bölgeler için de tahliye kararı çıkarıldığını duyurdu.
© AFP 2022 / APU GOMES
Los Angeles Times'a göre yetkililer, Carpinteria bölgesinde Montecito, Toro Kanyonu, Sycamore Kanyonu ve Padaro Lane'deki sakinlere yaşadıkları alanları derhal boşaltmalarını emretti.
Los Angeles Times'a göre yetkililer, Carpinteria bölgesinde Montecito, Toro Kanyonu, Sycamore Kanyonu ve Padaro Lane'deki sakinlere yaşadıkları alanları derhal boşaltmalarını emretti.
© AFP 2022 / JOSH EDELSON
Bölge sakinlerine yüksek yerlere gitme çağrısı yapılırken, Santa Barbara'da tahliye merkezi kuruldu.
Bölge sakinlerine yüksek yerlere gitme çağrısı yapılırken, Santa Barbara'da tahliye merkezi kuruldu.
© AFP 2022 / JOSH EDELSON
Ulusal Hava Durumu Servisi'nden yapılan açıklamada, bugün de özellikle güney Kaliforniya'da fırtına ve aşırı yağış olasılığının devam ettiği açıkladı.
Ulusal Hava Durumu Servisi'nden yapılan açıklamada, bugün de özellikle güney Kaliforniya'da fırtına ve aşırı yağış olasılığının devam ettiği açıkladı.
© AFP 2022 / JOSH EDELSON
ABD Başkanı Joe Biden, 8 Ocak'ta eyaletteki fırtına, rüzgar ve yağmur nedeniyle acil durum ilanını onaylamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, 8 Ocak'ta eyaletteki fırtına, rüzgar ve yağmur nedeniyle acil durum ilanını onaylamıştı.