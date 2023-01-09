https://sputniknews.com.tr/20230109/yurtlara-yuzde-50-55-oraninda-zam-gelmesi-bekleniyor-1065556181.html

Yurtlara yüzde 50-55 oranında zam gelmesi bekleniyor

Yurtlara yüzde 50-55 oranında zam gelmesi bekleniyor

Yurtfiyatları.com Kurucusu Tuğrul Aslan, özel yurtlara 2023-2024 döneminde yüzde 50-54 oranında zam beklendiğini söyledi. 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T17:47+0300

2023-01-09T17:47+0300

2023-01-09T17:47+0300

ekonomi

yurt

zam

üniversite

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul ücretlerinde azami artış oranının yüzde 65 olarak belirlendiğini açıkladı. Özel okullara gelen zammın ardından yurt fiyatları da merak konusu oldu.Bloomberg HT'den Cemre Nur Karaca'nın aktardığına göre; yurtfiyatları.com Kurucusu Tuğrul Aslan özel yurtlara özel okullara gelen zammın biraz altında asgari ücret artışyla hemen hemen orantılı biz zam beklendiğini söyledi. Tuğrul Aslan, “2023’ün fiyatları tam olarak erken kayıt döneminde açıklanıyor. Ancak artışın çalışan maliyetleri kadar yani asgari ücret artışı kadar olacağını tahmin ediyoruz. Bu fiyatların üzerinde bir rakam olacağını zannetmiyorum” değerlendirmelerinde bulundu.'İki ya da dört kişilik oda fiyatları bu yıl 7-8 bin TL bandına çıkabilir'Tuğrul Aslan, “Geçen yıl 2 ya da 4 kişilik odaların yaklaşık fiyatları 7-8 bin TL bandında olacaktı. Çalışan ve yemek maliyetini hesaba katarsak aşağı yukarı yurt fiyatları bu rakamlar çerçevesinde şekillenecek” dedi.2022 yılında özel yurtlardaki zam oranları yüzde 100’lere kadar yükselmişti. Bazı bölgelerde öğrenciler konaklayacak yurt bulamıyordu bulunan odalar ise cep yakıyordu. Öyle ki İstanbul’da bir öğrencinin yıllık yurt masrafı 140 bin TL’ye çıkıyordu. Türkiye’nin birçok ilinde ise yurt odalarının fiyatları ise ortalama 3 bin TL’den başlıyordu.

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yurt, zam, üniversite