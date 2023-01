https://sputniknews.com.tr/20230109/yunanistandan-meric-nehri-kiyisina-35-kilometrelik-ilave-celik-cit-1065560946.html

Yunanistan'dan Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çit

Yunanistan'dan Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çit

09.01.2023

2023-01-09

2023-01-09T20:28+0300

2023-01-09T20:33+0300

Bir televizyon programına katılan Theodorikakos, toplam uzunluğu 140 kilometre olacak ilave çitin ilk 35 kilometrelik bölümü için "Hemen ihaleye geçiyoruz ki çitin yapımına başlanabilsin. Çalışmalar hazır ve gerekli her şeyi sağlamak için ordu ile tam bir işbirliği yapıldı" dedi.Çit inşasının ulusal güvenlik ihtiyacı olduğunu ileri süren Theodorikakos, "Ancak bu şekilde yasa dışı göçle mücadele edebiliriz" ifadesini kullandı.Aralık 2022'de, Yunanistan'ın, Türkiye sınırındaki Evros (Meriç) bölgesinde devriye ve gözetleme önlemlerini sıkılaştırmak için 250 sınır polisi görevlendireceği açıklanmıştı.Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yasadışı göçmenleri geri itmesi İHA ile tespit edilmişti29 Aralık 2022'de, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Ege Denizi'nde yasadışı göçmenleri Türk kara sularına itme anı, insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilmişti.Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Ege Denizi'nin Çeşme güneybatısında, 29 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, yasadışı göçmenlerin Türk sahiline 3.62 mil mesafede kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi" açıklaması yapılmıştı.Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA ile tespit edilen bu olay, ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek yasadışı göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştı.Yunanistan'ın geri itmeleri tepki çekiyorYunanistan'ın Ege Denizi'nde göçmenleri Türk kara sularına geri itmesi ve bazı olaylarda yaşanan can kayıpları, uluslararası basında da çokça konu edilmiş ve tepki görmüştü.Le Monde, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD, The Guardian gibi kuruluşların çalışmalarında, geri itmeler kanıtlarıyla ortaya koyulmuştu.Yunan makamları ise geri itmelerle ilgili uluslararası insan hakları örgütleri, uluslararası basın, siyasetçiler ve birçok kurumun iddialarını bugüne kadar hep reddetti.

