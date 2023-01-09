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https://sputniknews.com.tr/20230109/yuk-gemisi-suveys-kanalinda-karaya-oturdu-1065537059.html
Yük gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu
Yük gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu
Bir yük gemisinin sabah saatlerinde Suveyş Kanalı'nda karaya oturduğu duyuruldu. Geminin Marshall Adaları bandıralı olduğu belirtildi. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T10:33+0300
2023-01-09T10:34+0300
dünya
mısır
süveyş kanalı
gemi
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Mısır'da İsmailiye'nin Süveyş Kanalı eyaletindeki Kantara kenti yakınlarında bu sabah saatlerinde bir yük gemisinin karaya oturduğu açıklandı.Kanal hizmetleri ajansı Leth, karaya oturan geminin 'MV Glory' adını taşıdığı ve Marshall Adaları bandıralı olduğu bilgisini paylaştı.Ajans, kanal römorkörlerinin gemiyi yeniden yüzdürmeye çalıştığını söyledi.Geminin kanal trafiğini etkileyip etkilemediği henüz bilinmiyor.Bununla beraber Ortak Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, geminin Ukrayna'dan Çin'e gitmek üzere 65 bin metrik tonun üzerinde mısır taşıdığı kaydedildi.Süveyş Kanalı Otoritesi de ilerleyen saatlerde açıklamada bulunacağını bildirdi.Ever Given günler sonra kurtarılmıştıÖte yandan 21 Mart 2021'de 'The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve pek çok ürünün sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı.Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.Bu süreçte Mısır'ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20211212/suveys-kanalinda-karaya-oturmustu-the-ever-given-gemisi-aylar-sonra-kanaldan-yeniden-gecti-1051690719.html
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mısır, süveyş kanalı, gemi
mısır, süveyş kanalı, gemi

Yük gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu

10:33 09.01.2023 (güncellendi: 10:34 09.01.2023)
© AFP 2022Ever Given
Ever Given - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022
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Bir yük gemisinin sabah saatlerinde Suveyş Kanalı'nda karaya oturduğu duyuruldu. Geminin Marshall Adaları bandıralı olduğu belirtildi.
Mısır'da İsmailiye'nin Süveyş Kanalı eyaletindeki Kantara kenti yakınlarında bu sabah saatlerinde bir yük gemisinin karaya oturduğu açıklandı.
Kanal hizmetleri ajansı Leth, karaya oturan geminin 'MV Glory' adını taşıdığı ve Marshall Adaları bandıralı olduğu bilgisini paylaştı.
Ajans, kanal römorkörlerinin gemiyi yeniden yüzdürmeye çalıştığını söyledi.
Geminin kanal trafiğini etkileyip etkilemediği henüz bilinmiyor.
Bununla beraber Ortak Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, geminin Ukrayna'dan Çin'e gitmek üzere 65 bin metrik tonun üzerinde mısır taşıdığı kaydedildi.
Süveyş Kanalı Otoritesi de ilerleyen saatlerde açıklamada bulunacağını bildirdi.

Ever Given günler sonra kurtarılmıştı

Öte yandan 21 Mart 2021'de 'The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.
Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve pek çok ürünün sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı.
Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.
Bu süreçte Mısır'ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti.
Evergreen gemisi, Süveyş Kanalı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
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Süveyş Kanalı'nda karaya oturmuştu: 'The Ever Given' gemisi aylar sonra kanaldan yeniden geçti
12 Aralık 2021, 14:03
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