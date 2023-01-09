https://sputniknews.com.tr/20230109/yilin-ilk-kabinesi-bugun-toplaniyor-gundem-7-yargi-paketi-ve-eyt-1065533357.html
Yılın ilk kabinesi bugün toplanıyor: Gündem 7. yargı paketi ve EYT
Yılın ilk kabinesi bugün toplanıyor: Gündem 7. yargı paketi ve EYT
2023'ün ilk Kabine toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi ile 7. yargı paketi için meclis çalışma takvimi gündemde... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T08:11+0300
2023-01-09T08:11+0300
2023-01-09T08:11+0300
türkiye
eyt
türkiye
kabine toplantısı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için Meclis takvimi ele alınacak.Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulması da gündemde.Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.Sözleşmelilerin kadroya geçişiSözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.Kabine Toplantısı'nın gündeminde 7'. yargı paketi de var. Düzenleme ile 'çat kapı' haciz işlemi tarihe karışacak.Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paketin, Meclis'e gönderilecek.Enflasyonla mücadelede yol haritasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele de masada.Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek. Ayrıca, terörle mücadele, enerji güvenliği konusunda atılan adımlar ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20230106/sarkici-teoman-eyt-bana-da-vurdu-1065450849.html
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eyt, türkiye, kabine toplantısı
eyt, türkiye, kabine toplantısı
Yılın ilk kabinesi bugün toplanıyor: Gündem 7. yargı paketi ve EYT
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2023'ün ilk Kabine toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi ile 7. yargı paketi için meclis çalışma takvimi gündemde olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için Meclis takvimi ele alınacak.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulması da gündemde.
Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.
Sözleşmelilerin kadroya geçişi
Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.
Kabine Toplantısı'nın gündeminde 7'. yargı paketi de var. Düzenleme ile 'çat kapı' haciz işlemi tarihe karışacak.
Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paketin, Meclis'e gönderilecek.
Enflasyonla mücadelede yol haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele de masada.
Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek. Ayrıca, terörle mücadele, enerji güvenliği konusunda atılan adımlar ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.