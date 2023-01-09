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Erdoğan: Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek
Erdoğan: Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek
2023 yılının ilk Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T19:29+0300
2023-01-09T20:21+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın ilk Kabine Toplantısı, 2 saat 40 dakika sürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulunuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek

19:29 09.01.2023 (güncellendi: 20:21 09.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
2023 yılının ilk Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yakında TBMM'ye sunulacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın ilk Kabine Toplantısı, 2 saat 40 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
"2023'ü Türkiye'nin yüzyılı vizyonuyla karşılamak için aylar öncesinden çalışmalara başladık.
28 Aralık'ta EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştık. Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz."
Yeni yılın ilk iş gününde ihracat rakamlarını açıkladık. 254,2 milyar dolarlık başarı için tüm sanayicilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı tekrar tebrik ediyorum. Son 20 yılda 7 kat artırdığımız geldiğimiz seviyeyi yeterli bulmuyoruz.
Cuma günü İstanbul'da meşhur Rami Kışlamızı İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. Bütün muhalefeti davet ediyorum. İstanbul'un en büyük, Avrupalı sayılı kütüphanelerden birinin açılışını yapıyoruz. Mimarisiyle orada tarih yeniden inşallah ayağa kalkıyor.
Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir.
Kamu-özel ortaklığı yatırımlarında önümüzdeki yıl dengeyi sağlayacak, 2025'ten itibaren çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız.
Kadına şiddete mücadelemizi tavizsiz olarak sürdürürken, kadın konuk evlerinde, kadın ve çocuk 64 binden fazla mağdura hizmet verdik.
Dışişlerinde, Türk diplomasisi uluslararası krizleri çözümünde rol onadı. 37 devlet ve hükümet başkanını ülkemizde konuk ettik, yıl boyunca 200 diplomatik telefon görüşmesi yaptık. Farklı seviyelerde 275 ikili görüşme ve kabul gerçekleştirdik. Montrö Sözleşmesi'ni titizlikle uygulayarak Karadeniz'de tansiyonun yükselmesinin önüne geçtik.
En ciddi sıkıntımız enflasyonu yıllık yüzde 64,27 ile geride bıraktık. Önümüzdeki aylarda bu oranın giderek daha aşağıya indiğini hep birlikte göreceğiz.
Brezilya'da yapılan seçimlerde meşru olarak devlet başkanlığı görevini üstlenen Sayın Lula'ya yönelik şiddet hadiselerini kınıyoruz."
Ulusal Meclis'in, Devlet Başkanlığı Sarayı'nın ve Yüksek Mahkeme binasının basılmasına kadar varan bu eylemlerin demokraside yeri olmadığına inanıyoruz
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