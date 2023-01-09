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https://sputniknews.com.tr/20230109/uzun-sure-oturanlar-piriformis-sendromuna-yakalanabilir-uyarisi--1065556445.html
'Uzun süre oturanlar piriformis sendromuna yakalanabilir' uyarısı
'Uzun süre oturanlar piriformis sendromuna yakalanabilir' uyarısı
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, uzun süre oturanların piriformis sendromuna... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T18:12+0300
2023-01-09T18:12+0300
yaşam
ağrı
eklem
bacak
oturmak
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Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Özaras'ın piriformis sendromu hakkındaki değerlendirmelerine yer verildi.Prof. Dr. Özaras, piriformis sendromunun belden çıkıp ayağa kadar inen siyatik sinirin kalça bölgesinden geçerken pirifomis adı verilen bir kasın altında basıya uğraması ile ortaya çıkan klinik tablo olduğunu belirtti.Uzun süre oturanların risk altında olduğunu kaydeden Özaras, "Piriformis kası ayakta durma, yürüme gibi aktivitelerde görev alan bir kastır. Sporcularda olduğu gibi aşırı kullanma nedeniyle bu kasın kalınlaşması, hemen altından geçen siyatik sinire bası yapmasına neden olabilir. İş veya farklı nedenlerle uzun süre oturanlarda da siyatik sinir bu kas altında sıkışabilir. Bazen de piriformis kasının yapısal anomalileri siyatik siniri sıkıştırabilir." ifadelerini kullandı.'Kalça ve bacakta ağrı ile kendini gösteriyor'Nihal Özaras, kalça ve bacakta ağrının piriformis sendromunda temel şikayetler olduğuna dikkati çekerek, "Ağrı oturmakla artar. Bazen bacağa da yayılan karıncalanma ve uyuşma gibi yakınmalar görülür. Bu sendromun tanısını koymak için özel bir kan testi veya görüntüleme yöntemi bulunmuyor. Şikayetlerin başlangıcı, seyri, tetikleyen faktörler gibi bilgileri içeren tıbbi öykü ve muayene ile tanı konulabiliyor. Bazen diğer hastalıkları dışlamak için MR gibi bazı tetkiklere ihtiyaç duyulabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.'Doğru egzersizlerle fayda sağlanabilir'Prof. Dr. Özaras, öncelikle siyatik siniri sıkıştıran hareketlerden kaçınmak gerektiğine vurgu yaparak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
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ağrı, eklem, bacak, oturmak
ağrı, eklem, bacak, oturmak

'Uzun süre oturanlar piriformis sendromuna yakalanabilir' uyarısı

18:12 09.01.2023
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUOfis-mesai-çalışan-tükenmişlik sendromu
Ofis-mesai-çalışan-tükenmişlik sendromu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
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Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, uzun süre oturanların piriformis sendromuna yakalanabileceğine ilişkin uyarıda bulundu.
Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Özaras'ın piriformis sendromu hakkındaki değerlendirmelerine yer verildi.
Prof. Dr. Özaras, piriformis sendromunun belden çıkıp ayağa kadar inen siyatik sinirin kalça bölgesinden geçerken pirifomis adı verilen bir kasın altında basıya uğraması ile ortaya çıkan klinik tablo olduğunu belirtti.
Uzun süre oturanların risk altında olduğunu kaydeden Özaras, "Piriformis kası ayakta durma, yürüme gibi aktivitelerde görev alan bir kastır. Sporcularda olduğu gibi aşırı kullanma nedeniyle bu kasın kalınlaşması, hemen altından geçen siyatik sinire bası yapmasına neden olabilir. İş veya farklı nedenlerle uzun süre oturanlarda da siyatik sinir bu kas altında sıkışabilir. Bazen de piriformis kasının yapısal anomalileri siyatik siniri sıkıştırabilir." ifadelerini kullandı.

'Kalça ve bacakta ağrı ile kendini gösteriyor'

Nihal Özaras, kalça ve bacakta ağrının piriformis sendromunda temel şikayetler olduğuna dikkati çekerek, "Ağrı oturmakla artar. Bazen bacağa da yayılan karıncalanma ve uyuşma gibi yakınmalar görülür. Bu sendromun tanısını koymak için özel bir kan testi veya görüntüleme yöntemi bulunmuyor. Şikayetlerin başlangıcı, seyri, tetikleyen faktörler gibi bilgileri içeren tıbbi öykü ve muayene ile tanı konulabiliyor. Bazen diğer hastalıkları dışlamak için MR gibi bazı tetkiklere ihtiyaç duyulabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

'Doğru egzersizlerle fayda sağlanabilir'

Prof. Dr. Özaras, öncelikle siyatik siniri sıkıştıran hareketlerden kaçınmak gerektiğine vurgu yaparak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Ağrı kesiciler, kas gevşeticiler sinir üzerindeki basıyı azaltmada ve şikayetleri gidermede faydalı olabilir. Fizik tedavi yöntemleri ve doğru egzersizler ile büyük oranda tedavi sağlanabilir. Bu tedavilere rağmen fayda görmeyen hastalara cerrahi girişim gerekebilir."
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