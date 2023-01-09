https://sputniknews.com.tr/20230109/umit-ozdagdan-kampanya-zafer-partisine-uye-olan-kadinlara-ucretsiz-cilt-bakimi--1065561099.html

Ümit Özdağ'dan kampanya: Zafer Partisi'ne üye olan kadınlara ücretsiz cilt bakımı yapılacak

Ümit Özdağ'dan kampanya: Zafer Partisi'ne üye olan kadınlara ücretsiz cilt bakımı yapılacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisine üyelik için kampanya başlattı. Özdağ, partisine üye olan 10 kadının İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T20:15+0300

2023-01-09T20:15+0300

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politika

ümit özdağ

instagram

zafer partisi

cilt bakımı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisine üye olan 10 kaınınd İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir güzellik salonunda ücretsiz cilt bakımı alacağını duyurdu.Özdağ'ın kampanya hakkındaki paylaşımı şöyle:"İstanbul Gaziosmanpaşa'da harika bir güzellik salonu açan Dilek Hanım, Zafer Partisi'ne üye olan 10 kadın için ücretsiz cilt bakımı ve Zafer Partisi üyesi kadınlara sürpriz indirimler yapacağı sözünü verdi. E-Devletten Zafer Partisi üyesi olduğunuzu gösterip, indirimli hizmet alabilirsiniz."

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2023

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ümit özdağ, instagram, zafer partisi, cilt bakımı