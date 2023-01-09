https://sputniknews.com.tr/20230109/ukraynali-ekonomist-soskin-zelenskiy-rejimi-yakinda-sona-erebilir-1065565643.html

Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenskiy rejimi yakında sona erebilir

Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenskiy rejimi yakında sona erebilir

Ukraynalı ekonomist Oleg Soskin, ABD Temsilciler Meclisi başkanı olarak seçilen Kevin McCarthy öncülüğünde yapılacak soruşturmada Kiev'e silah tedariklerinde... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T22:14+0300

2023-01-09T22:14+0300

2023-01-09T22:14+0300

vladimir zelenskiy

ukrayna krizi

ukrayna krizi

kiev

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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, Cumhuriyetçi Parti'nin Kiev'e aktarılan kaynakların soruşturulması için sunduğu yasa tasarısının Cumhuriyetçi McCharty'nin Temsilciler Meclisi başkanı olması sonrası daha etkili hale gelebileceği öngörüsünde bulundu.Soskin, "McCharty'e, üstü kapalı olarak, Ukrayna'ya verilen paraların akıbetini ve yolsuzluk olup olmadığını, kara para aklamak için gönderilen ve daha sonra Biden'ın oğlu üzerinden Biden'a ve Demokrat Parti'ye dönen paralar olup olmadığını ciddi şekilde soruşturma şartı getirildi. Doğal olarak, eğer şimdi Cumhuriyetçiler bunları eşelerse ve haklı çıkarlarsa, Zelenskiy rejiminin sonu gelir" dedi.McCharty, Temsilciler Meclisi başkanlığı seçimlerinden önce, Ukrayna'ya büyük miktarda kaynağın denetim ve raporlama olmadan gönderildiği 'açık çek kesme' politikasının devam etmesine izin vermeyeceğini vaat etmişti. Cumhuriyetçiler içinde önemli bir grup, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı sırasında Kiev'e yapılan askeri ve ekonomik yardımlara şiddetle karşı çıkmıştı. Kiev'e yapılan yardımlar üzerindeki denetimleri sıkılaştıracaklarını belirten Cumhuriyetçi Parti temsilcileri, bu konuyla ilgili denetimlere dair bir yasa tasarısı sunmuştu.

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vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, kiev