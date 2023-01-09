https://sputniknews.com.tr/20230109/ukraynada-sovyet-yapimi-transformatorlerde-kritik-acigin-oldugu-belirtildi-1065610611.html
Ukrayna’da Sovyet yapımı transformatörlerde kritik açığın olduğu belirtildi
Ukrayna’da Sovyet yapımı transformatörlerde kritik açığın olduğu belirtildi
Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi (Ukrenergo) Başkanı Vladimir Kudritskiy, her biri 200 ton ağırlığında 750 kV transformatörlerinde ciddi kıtlık yaşadıklarını... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T22:21+0300
2023-01-09T22:21+0300
2023-01-11T00:26+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
sovyet
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The Financial Times gazetesinin haberinde, Ukrayna enerji sisteminin büyük kısmının eski Sovyet transformatörlerini kullandığı anımsatıldı. Sovyet enerji sistemi, Avrupa Birliği’ndekine göre daha yüksek gerilimle çalışıyor. Bu yüzden Batı yapımı transformatörler kullanılamıyor.Litvanya gibi bazı eski Sovyet cumhuriyetleri, ellerindeki transformatörleri Ukrayna’ya gönderdi. Buna rağmen bu sayının çok yetersiz olduğu, Ukrayna’nın sahip olduğu transformatörlerinin onarılması gerektiği ifade edildi.Gazeteye konuşan Kudritskiy, “Savaşın ilk sekiz ayında büyük bir transformatör stokumuz vardı. Ama şimdi son derece büyük ihtiyaç var” ifadesini kullandı.Rusya’nın, Ukrayna enerji altyapısına yönelik füze saldırılarının sadece askerler değil enerji uzmanları tarafından planlandığı tahmininde bulunan Ukrenergo Başkanı, Rus mühendislerin, geçen yılın şubat ayına kadar Rus sistemine bağlı olan Ukrayna’nın enerji ağını çok iyi bildiğini kaydetti.
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ukrayna, ukrayna krizi, sovyet
ukrayna, ukrayna krizi, sovyet
Ukrayna’da Sovyet yapımı transformatörlerde kritik açığın olduğu belirtildi
22:21 09.01.2023 (güncellendi: 00:26 11.01.2023) Abone ol
Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi (Ukrenergo) Başkanı Vladimir Kudritskiy, her biri 200 ton ağırlığında 750 kV transformatörlerinde ciddi kıtlık yaşadıklarını belirtti.
The Financial Times gazetesinin haberinde, Ukrayna enerji sisteminin büyük kısmının eski Sovyet transformatörlerini kullandığı anımsatıldı. Sovyet enerji sistemi, Avrupa Birliği’ndekine göre daha yüksek gerilimle çalışıyor. Bu yüzden Batı yapımı transformatörler kullanılamıyor.
Litvanya gibi bazı eski Sovyet cumhuriyetleri, ellerindeki transformatörleri Ukrayna’ya gönderdi. Buna rağmen bu sayının çok yetersiz olduğu, Ukrayna’nın sahip olduğu transformatörlerinin onarılması gerektiği ifade edildi.
Gazeteye konuşan Kudritskiy, “Savaşın ilk sekiz ayında büyük bir transformatör stokumuz vardı. Ama şimdi son derece büyük ihtiyaç var” ifadesini kullandı.
Rusya’nın, Ukrayna enerji altyapısına yönelik füze saldırılarının sadece askerler değil enerji uzmanları tarafından planlandığı tahmininde bulunan Ukrenergo Başkanı, Rus mühendislerin, geçen yılın şubat ayına kadar Rus sistemine bağlı olan Ukrayna’nın enerji ağını çok iyi bildiğini kaydetti.