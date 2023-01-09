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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230109/ukranadaki-catisma-polonyayi-casuslarin-ayliklarini-artirmaya-zorladi-1065555664.html
‘Ukrayna’daki çatışma Polonya’yı casusların aylıklarını artırmaya zorladı’
‘Ukrayna’daki çatışma Polonya’yı casusların aylıklarını artırmaya zorladı’
Polonya’nın Rzeczpospolita gazetesinin yazarı Izabela Kacprzak, Ukrayna’daki çatışmanın Polonya yönetimini casusların aylıklarını artırmaya zorladığını ifade... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T17:28+0300
2023-01-09T17:50+0300
ukrayna krizi
ukrayna
polonya
istihbarat
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Kacprzak, “Ukrayna’daki çatışma, Polonya istihbaratının ve karşı istihbaratının yetersiz finanse edildiğini ortaya çıkardı. Bu, hem kaynaklar hem personel için geçerli” dedi.Polonya yönetiminin, istihbarat görevlilerinin iş bırakma dalgasını durdurmak amacıyla ücretlerinde artışa gittiğini belirten gazeteci, “Bu özel bir durum, zira Ukrayna’daki çatışma yüzünden istihbarat görevlilerinin işi çoğaldı. Onların rolü bugün son derece önemli” ifadelerini kullandı.Ukrayna’da çatışma başladığı andan itibaren Polonya İstihbarat Teşkilatı’nın ihtiyaçları artarken 2022 bütçesinin yaklaşık yüzde 20 oranında küçüldüğüne dikkat çekildi.İstihbarat Teşkilatı’nın eski çalışanı Tomasz Broniś, “Kadınların çoğu kocalarının ne iş yaptığını bilmiyor. İstihbarat görevlilerinin dostları bile bunu bilmiyor. İş için yalan söylemek zorunda kalıyorlar. Bu çok zor ve külfetli. Bunun tazminatı elbette yüksek ücretler olmalı” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230108/die-welt-polonya-natoyu-rusyayi-kokten-zayiflatma-gerekliligi-konusunda-ikna-ediyor-1065530246.html
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ukrayna, polonya, istihbarat
ukrayna, polonya, istihbarat

‘Ukrayna’daki çatışma Polonya’yı casusların aylıklarını artırmaya zorladı’

17:28 09.01.2023 (güncellendi: 17:50 09.01.2023)
© AP PhotoPolonya ordusu - NATO
Polonya ordusu - NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AP Photo
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Polonya’nın Rzeczpospolita gazetesinin yazarı Izabela Kacprzak, Ukrayna’daki çatışmanın Polonya yönetimini casusların aylıklarını artırmaya zorladığını ifade etti.
Kacprzak, “Ukrayna’daki çatışma, Polonya istihbaratının ve karşı istihbaratının yetersiz finanse edildiğini ortaya çıkardı. Bu, hem kaynaklar hem personel için geçerli” dedi.
Polonya yönetiminin, istihbarat görevlilerinin iş bırakma dalgasını durdurmak amacıyla ücretlerinde artışa gittiğini belirten gazeteci, “Bu özel bir durum, zira Ukrayna’daki çatışma yüzünden istihbarat görevlilerinin işi çoğaldı. Onların rolü bugün son derece önemli” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’da çatışma başladığı andan itibaren Polonya İstihbarat Teşkilatı’nın ihtiyaçları artarken 2022 bütçesinin yaklaşık yüzde 20 oranında küçüldüğüne dikkat çekildi.
İstihbarat Teşkilatı’nın eski çalışanı Tomasz Broniś, “Kadınların çoğu kocalarının ne iş yaptığını bilmiyor. İstihbarat görevlilerinin dostları bile bunu bilmiyor. İş için yalan söylemek zorunda kalıyorlar. Bu çok zor ve külfetli. Bunun tazminatı elbette yüksek ücretler olmalı” diye konuştu.
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