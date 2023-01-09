https://sputniknews.com.tr/20230109/turkiye-disisleri-brezilyadaki-kongre-baskinini-kinadi-1065540165.html

Türkiye Dışişleri, Brezilya'daki Kongre baskınını kınadı

Türkiye Dışişleri, Brezilya'daki Kongre baskınını kınadı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da Lula da Silva liderliğindeki hükümet ve Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarına yapılan baskını kınadı. 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T12:01+0300

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da hükümet, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarına eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taraftarları tarafından gerçekleştirilen baskınları kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Brezilya’da Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva liderliğindeki hükümet, Kongre ve Anayasa Mahkemesi’ne yönelik şiddet eylemlerini kınıyoruz. Ülkede halkın iradesini yansıtan seçimlerin sonuçlarına ve demokratik süreçlere saygılı olunması önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Bu eylemler karşısında Devlet Başkanı Lula da Silva Hükümeti ve Brezilya halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230108/brezilyada-bolsonaro-destekcileri-kongre-binasini-isgal-etti-1065528285.html

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