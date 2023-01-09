https://sputniknews.com.tr/20230109/turkiye-disisleri-brezilyadaki-kongre-baskinini-kinadi-1065540165.html
Türkiye Dışişleri, Brezilya'daki Kongre baskınını kınadı
Türkiye Dışişleri, Brezilya'daki Kongre baskınını kınadı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da Lula da Silva liderliğindeki hükümet ve Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarına yapılan baskını kınadı. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T12:01+0300
2023-01-09T12:01+0300
2023-01-09T12:03+0300
dünya
brezilya
lula da silva
baskın
kınama
türkiye
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da hükümet, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarına eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taraftarları tarafından gerçekleştirilen baskınları kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Brezilya’da Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva liderliğindeki hükümet, Kongre ve Anayasa Mahkemesi’ne yönelik şiddet eylemlerini kınıyoruz. Ülkede halkın iradesini yansıtan seçimlerin sonuçlarına ve demokratik süreçlere saygılı olunması önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Bu eylemler karşısında Devlet Başkanı Lula da Silva Hükümeti ve Brezilya halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230108/brezilyada-bolsonaro-destekcileri-kongre-binasini-isgal-etti-1065528285.html
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brezilya, lula da silva, baskın, kınama, türkiye
Türkiye Dışişleri, Brezilya'daki Kongre baskınını kınadı
12:01 09.01.2023 (güncellendi: 12:03 09.01.2023) Abone ol
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da Lula da Silva liderliğindeki hükümet ve Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarına yapılan baskını kınadı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da hükümet, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarına eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taraftarları tarafından gerçekleştirilen baskınları kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Brezilya’da Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva liderliğindeki hükümet, Kongre ve Anayasa Mahkemesi’ne yönelik şiddet eylemlerini kınıyoruz. Ülkede halkın iradesini yansıtan seçimlerin sonuçlarına ve demokratik süreçlere saygılı olunması önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Bu eylemler karşısında Devlet Başkanı Lula da Silva Hükümeti ve Brezilya halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz" denildi.