https://sputniknews.com.tr/20230109/tufekle-selfie-cekmek-isterken-annesini-oldurdu-1065538762.html
Tüfekle selfie çekmek isterken annesini öldürdü
Tüfekle selfie çekmek isterken annesini öldürdü
Şanlıurfa'da av tüfeğiyle kendi fotoğrafını çekmek isteyen 9 yaşındaki çocuğun, tüfeğin kazayla ateş alması sonucu annesinin ölümüne neden olduğu öne sürüldü. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T11:40+0300
2023-01-09T11:40+0300
2023-01-09T11:40+0300
türkiye
türkiye
selfie
tüfek
anne
cinayet
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tüfekle selfie çekmek isteyen çocuk yanlışlıkla annesini öldürdü.İddiaya göre, kırsal Kaynakbaşı Mahallesi'nde 9 yaşındaki F.H., av tüfeğiyle kendi fotoğrafını çekmek isterken yanlışlıkla tetiğe dokundu.Tüfeğin ateş alması sonucu, çocuğun annesi Güzel H. (39) başından vuruldu.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güzel H.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Kadının cesedi Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarmada F.H.'nin ifadesi psikolog eşliğinde alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230103/38-yilda-3-esini-oldurdu-cinayetin-detaylarini-kizi-itiraf-etti-1065318011.html
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türkiye, selfie, tüfek, anne, cinayet
türkiye, selfie, tüfek, anne, cinayet
Tüfekle selfie çekmek isterken annesini öldürdü
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Şanlıurfa'da av tüfeğiyle kendi fotoğrafını çekmek isteyen 9 yaşındaki çocuğun, tüfeğin kazayla ateş alması sonucu annesinin ölümüne neden olduğu öne sürüldü.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tüfekle selfie çekmek isteyen çocuk yanlışlıkla annesini öldürdü.
İddiaya göre, kırsal Kaynakbaşı Mahallesi'nde 9 yaşındaki F.H., av tüfeğiyle kendi fotoğrafını çekmek isterken yanlışlıkla tetiğe dokundu.
Tüfeğin ateş alması sonucu, çocuğun annesi Güzel H. (39) başından vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güzel H.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarmada F.H.'nin ifadesi psikolog eşliğinde alındı.