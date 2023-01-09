https://sputniknews.com.tr/20230109/tufekle-selfie-cekmek-isterken-annesini-oldurdu-1065538762.html

Tüfekle selfie çekmek isterken annesini öldürdü

Tüfekle selfie çekmek isterken annesini öldürdü

Şanlıurfa'da av tüfeğiyle kendi fotoğrafını çekmek isteyen 9 yaşındaki çocuğun, tüfeğin kazayla ateş alması sonucu annesinin ölümüne neden olduğu öne sürüldü. 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T11:40+0300

2023-01-09T11:40+0300

2023-01-09T11:40+0300

türkiye

türkiye

selfie

tüfek

anne

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065538588_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_17de5382a205ba2b016289d497e57cca.jpg

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tüfekle selfie çekmek isteyen çocuk yanlışlıkla annesini öldürdü.İddiaya göre, kırsal Kaynakbaşı Mahallesi'nde 9 yaşındaki F.H., av tüfeğiyle kendi fotoğrafını çekmek isterken yanlışlıkla tetiğe dokundu.Tüfeğin ateş alması sonucu, çocuğun annesi Güzel H. (39) başından vuruldu.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güzel H.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Kadının cesedi Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarmada F.H.'nin ifadesi psikolog eşliğinde alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230103/38-yilda-3-esini-oldurdu-cinayetin-detaylarini-kizi-itiraf-etti-1065318011.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, selfie, tüfek, anne, cinayet