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Teması 'korkutmak': Kırklareli'nde Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı
Teması 'korkutmak': Kırklareli'nde Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde teması ‘korkutmak’ olan Balkan geleneği Koleda gecesi düzenlendi. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
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kırklareli, fotoğraf, фото, korku, balkan
kırklareli, fotoğraf, фото, korku, balkan

Teması 'korkutmak': Kırklareli'nde Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı

12:53 09.01.2023 (güncellendi: 12:58 09.01.2023)
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde teması ‘korkutmak’ olan Balkan geleneği Koleda gecesi düzenlendi.
© AAKırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesince organize edilen etkinliğe katılanlar önce yüzlerini boyadı, yüzlerine maske, omuzlarına beyaz çarşaf taktı.
Teması 'korkutmak': Kırklareli'nde Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesince organize edilen etkinliğe katılanlar önce yüzlerini boyadı, yüzlerine maske, omuzlarına beyaz çarşaf taktı.
© AAGrup, daha sonra yürüyüş yaparak çeşitli korkutucu sesler çıkardı. Bazı kişiler evlerin ve iş yerlerinin kapılarına giderek vatandaşları korkuttu.
Teması 'korkutmak': Kırklareli'nde Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Grup, daha sonra yürüyüş yaparak çeşitli korkutucu sesler çıkardı. Bazı kişiler evlerin ve iş yerlerinin kapılarına giderek vatandaşları korkuttu.
© AAKültür Park'a kadar yürüyen katılımcılar burada yakılan ateşlerin etrafında toplandı. Daha sonra belde sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı, tepsilerde konuklara ikram edildi. İkramların ardından katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.
Teması 'korkutmak': Kırklareli'nde Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Kültür Park'a kadar yürüyen katılımcılar burada yakılan ateşlerin etrafında toplandı. Daha sonra belde sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı, tepsilerde konuklara ikram edildi. İkramların ardından katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.
© AABüyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Koleda'nın bir Balkan geleneği olduğunu belirterek, bu vesileyle halkın bir araya geldiğini söyledi. Bu yıl etkinliğin beşincisini düzenlediklerini anımsatan Çölgeçen, "Biz bu gece kabaklarımızı pişiriyoruz, mısırlarımızı kaynatıyoruz. Bu yıl güzel bir katılım oldu. Her sene üzerine koyarak etkinliğimizi geliştiriyoruz. Balkanlar'da dedelerimizin bin yıldır kutladığı bir gelenek bu. Masallarla, hikayelerle çocuklarımızın zihinlerini, hayallerini genişletmek için yapılan bir etkinlik" diye konuştu.
Teması 'korkutmak': Kırklareli'nde Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Koleda'nın bir Balkan geleneği olduğunu belirterek, bu vesileyle halkın bir araya geldiğini söyledi. Bu yıl etkinliğin beşincisini düzenlediklerini anımsatan Çölgeçen, "Biz bu gece kabaklarımızı pişiriyoruz, mısırlarımızı kaynatıyoruz. Bu yıl güzel bir katılım oldu. Her sene üzerine koyarak etkinliğimizi geliştiriyoruz. Balkanlar'da dedelerimizin bin yıldır kutladığı bir gelenek bu. Masallarla, hikayelerle çocuklarımızın zihinlerini, hayallerini genişletmek için yapılan bir etkinlik" diye konuştu.
© AAGeceye katılanlardan Sedef Yörük ise organizasyonda çok eğlendiklerini söyledi. Kapı kapı gezerek vatandaşları korkuttuklarını ifade eden Yörük, "Amacımız kötü ruhları korkutup kaçırmak. Her sene değişik makyajlar yapmaya çalışıyoruz. Böyle her sene daha 'korkunç' olmaya çalışıyoruz kötü ruhları korkutmak için" dedi.
Teması 'korkutmak': Kırklareli'nde Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Geceye katılanlardan Sedef Yörük ise organizasyonda çok eğlendiklerini söyledi. Kapı kapı gezerek vatandaşları korkuttuklarını ifade eden Yörük, "Amacımız kötü ruhları korkutup kaçırmak. Her sene değişik makyajlar yapmaya çalışıyoruz. Böyle her sene daha 'korkunç' olmaya çalışıyoruz kötü ruhları korkutmak için" dedi.
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