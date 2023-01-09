Teması 'korkutmak': Kırklareli'nde Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı

© AA Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Koleda'nın bir Balkan geleneği olduğunu belirterek, bu vesileyle halkın bir araya geldiğini söyledi. Bu yıl etkinliğin beşincisini düzenlediklerini anımsatan Çölgeçen, "Biz bu gece kabaklarımızı pişiriyoruz, mısırlarımızı kaynatıyoruz. Bu yıl güzel bir katılım oldu. Her sene üzerine koyarak etkinliğimizi geliştiriyoruz. Balkanlar'da dedelerimizin bin yıldır kutladığı bir gelenek bu. Masallarla, hikayelerle çocuklarımızın zihinlerini, hayallerini genişletmek için yapılan bir etkinlik" diye konuştu.