https://sputniknews.com.tr/20230109/tcmb-2022nin-ilk-11-ayinda-dunyanin-en-cok-altin-alan-merkez-bankasi-oldu-1065538968.html

TCMB 2022'nin ilk 11 ayında dünyanın en çok altın alan merkez bankası oldu

TCMB 2022'nin ilk 11 ayında dünyanın en çok altın alan merkez bankası oldu

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Çin Merkez Bankası kasım ayında 32 tonla dünyada resmi altın rezervini en çok artıran merkez bankası oldu. TCMB 19 tonluk... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T11:42+0300

2023-01-09T11:42+0300

2023-01-09T11:42+0300

ekonomi

merkez bankası

altın

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Dünya Altın Konseyi kasım ayında merkez bankalarının gerçekleştirdiği altın işlemlerine yönelik raporunu yayımladı.Habertürk'ten Selim Karahan'n haberine göre, dünya genelinde merkez bankaları kasım ayında 50 tonluk net altın alımı gerçekleştirdi. Merkez bankalarının alımları kasımda bir önceki aya göre yüzde 47 yükseldi.Kasım ayında en büyük altın alımı Çin'den geldi. Çin Merkez Bankası 32 tonluk altın alımı yaptı. Böylece Eylül 2019'dan bu yana ilk kez altın rezervlerini artırma kararı aldı.Kasım ayında Çin'i 19 tonluk alım ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve 3 tonluk alım ile Kırgızistan Merkez Bankası takip etti.Kasım ayında Çin, gerçekleştirdiği büyük alımla altın rezervini en fazla artıran merkez bankası olsa da 2022'nin ilk 11 ayında TCMB'nin açık ara liderliği devam etti.TCMB 2022 Ocak-Kasım döneminde altın rezervlerinde 122.8 tonluk artırıma gitti. TCMB'yi 35.1 tonluk net alımla Özbekistan ve 33.9 tonluk alımla Irak merkez bankaları takip etti.2022'nin ilk 11 ayında dünyada en fazla net altın satışına imza atan ülke ise Kazakistan oldu. Kazakistan Merkez Bankası söz konusu dönemde altın rezervlerini 22 ton azalttı. Kazakistan'ı 4 tonluk satışla Almanya ve 3.1 tonluk satışla Rusya takip etti. Dünya Altın Konseyi verilerine göre son alımlarla beraber Türkiye'nin resmi altın rezervleri 517 tona yükseldi. Böylece TCMB, IMF dahil, dünyanın en büyük 12. altın rezervine sahip oldu. ABD 8 bin 133 tonluk altın rezerviyle ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 3 bin 355 tonla Almanya takip etti.

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