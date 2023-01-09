https://sputniknews.com.tr/20230109/taksici-cinayetine-iliskin-gozaltina-alinan-3-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1065538178.html

Taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fatih'te bir taksicinin darp sonucu hayatını kaybettiği iddiası üzerine gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi. 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T11:35+0300

2023-01-09T11:35+0300

2023-01-09T11:35+0300

türkiye

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taksi

taksici

cinayet

soruşturma

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Fatih'te taksi şoförü Aydın Altun'un ölümüne ilişkin gözaltındaki M.A, F.G. ve E.N.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.Fatih'te dün taksideki yolcular arasında çıkan kavgaya bir süre sonra sürücü Altun da karışmış, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanların birbirlerinden davacı ve şikayetçi olması nedeniyle tarafları sağlık raporu almaları için hastaneye götürmek istemişti.Bu sırada fenalaşan ve sağlık ekiplerince başka bir hastaneye sevk edilen Altun, hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230108/kavga-eden-musterileri-ayirmaya-calisan-taksici-aldigi-darbeler-sonucu-hayatini-kaybetti-1065522826.html

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