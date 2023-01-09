Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuşuyor
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230109/taksici-cinayetine-iliskin-gozaltina-alinan-3-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1065538178.html
Taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Fatih'te bir taksicinin darp sonucu hayatını kaybettiği iddiası üzerine gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T11:35+0300
2023-01-09T11:35+0300
türkiye
istanbul
taksi
taksici
cinayet
soruşturma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/1e/1048455086_3:0:1276:716_1920x0_80_0_0_619aa7b70b1b0c034c430e2384a91a79.jpg
Fatih'te taksi şoförü Aydın Altun'un ölümüne ilişkin gözaltındaki M.A, F.G. ve E.N.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.Fatih'te dün taksideki yolcular arasında çıkan kavgaya bir süre sonra sürücü Altun da karışmış, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanların birbirlerinden davacı ve şikayetçi olması nedeniyle tarafları sağlık raporu almaları için hastaneye götürmek istemişti.Bu sırada fenalaşan ve sağlık ekiplerince başka bir hastaneye sevk edilen Altun, hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230108/kavga-eden-musterileri-ayirmaya-calisan-taksici-aldigi-darbeler-sonucu-hayatini-kaybetti-1065522826.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/1e/1048455086_162:0:1117:716_1920x0_80_0_0_ef6d7247833199aa95c38f915b36f9a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, taksi, taksici, cinayet, soruşturma
istanbul, taksi, taksici, cinayet, soruşturma

Taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

11:35 09.01.2023
© Sputnik / Onur ÖzovalıTaksi, taksici
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© Sputnik / Onur Özovalı
Abone olTelegram
Fatih'te bir taksicinin darp sonucu hayatını kaybettiği iddiası üzerine gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Fatih'te taksi şoförü Aydın Altun'un ölümüne ilişkin gözaltındaki M.A, F.G. ve E.N.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Fatih'te dün taksideki yolcular arasında çıkan kavgaya bir süre sonra sürücü Altun da karışmış, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanların birbirlerinden davacı ve şikayetçi olması nedeniyle tarafları sağlık raporu almaları için hastaneye götürmek istemişti.
Bu sırada fenalaşan ve sağlık ekiplerince başka bir hastaneye sevk edilen Altun, hayatını kaybetmişti.
Kavga eden müşterileri ayırmaya çalışan taksici aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
TÜRKİYE
Kavga eden müşterileri uyaran taksici darp edilerek öldürüldü
Dün, 17:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала