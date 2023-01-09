https://sputniknews.com.tr/20230109/sosyal-medyadan-tartistigi-sahsi-beklerken-silahli-saldiriya-ugradi-1-olu-2-yarali-1065568955.html

Sosyal medyadan tartıştığı şahsı beklerken silahlı saldırıya uğradı: 1 ölü, 2 yaralı

Sosyal medyadan tartıştığı şahsı beklerken silahlı saldırıya uğradı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Kağıthane'de motosikletli 2 kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T23:36+0300

2023-01-09T23:36+0300

2023-01-09T23:38+0300

istanbul

türkiye

kağıthane

saldırı

internet

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Kağıthane’de, Emniyet Evleri Mahallesi Bosna Hersek Parkı önünde motosikletli 2 kişi, aralarında husumet olduğu öğrenilen Cihan Ö'ye ateş açtı.İHA'nın haberine göre sosyal medyadan bir şahısla tartıştığı iddia edilen Cihan Ö., randevulaştıktan sonra akşam saatlerinde buluşma noktasına gelerek beklemeye başladı. Bir süre burada bekleyen Cihan Ö.’ye motosikletle seyreden iki saldırgan tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda Cihan Ö. ile yoldan geçen Cihan H. ve üzerinde kimliği bulunmayan bir kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan üzerinde kimlik bulunmayan kişi hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Öte yandan olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliğini tespit eden polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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istanbul, kağıthane, saldırı, internet