https://sputniknews.com.tr/20230109/rusya-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetinin-bahmutskoye-koyunun-ozgurlestirdi-1065544608.html

Rusya ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Bahmutskoye köyünü özgürleştirdi

Rusya ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Bahmutskoye köyünü özgürleştirdi

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) savunma karargahı, Soledar kenti yakınındaki Bahmutskoye köyünün özgürleştirildiğini duyurdu. 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T13:07+0300

2023-01-09T13:07+0300

2023-01-09T13:07+0300

ukrayna krizi

artemovsk

rusya

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

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Karargahın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "9 Ocak 2023 itibarıyla Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarındaki Bahmutskoye köyünü özgürlüğüne kavuşturmuştur" dendi. Bahmutskoye köyü, önemli ulaşım ağı Artemovsk'un (Ukraynacada Bahmut) kuzeydoğusunda bulunuyor. Köyden geçen önemli karayolu ve demiryolu güzergahları, Donbass'taki Ukraynalı birliklere askeri teçhizat tedariki için kullanılıyordu. Rusya ordusu, Artemovsk ve Soledar'ı kontrol altına almak için askeri faaliyetlerine devam ediyor.

artemovsk

rusya

ukrayna

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artemovsk, rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi