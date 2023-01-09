https://sputniknews.com.tr/20230109/rusya-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetinin-bahmutskoye-koyunun-ozgurlestirdi-1065544608.html
Rusya ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Bahmutskoye köyünü özgürleştirdi
Rusya ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Bahmutskoye köyünü özgürleştirdi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) savunma karargahı, Soledar kenti yakınındaki Bahmutskoye köyünün özgürleştirildiğini duyurdu. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T13:07+0300
2023-01-09T13:07+0300
2023-01-09T13:07+0300
ukrayna krizi
artemovsk
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
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Karargahın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "9 Ocak 2023 itibarıyla Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarındaki Bahmutskoye köyünü özgürlüğüne kavuşturmuştur" dendi. Bahmutskoye köyü, önemli ulaşım ağı Artemovsk'un (Ukraynacada Bahmut) kuzeydoğusunda bulunuyor. Köyden geçen önemli karayolu ve demiryolu güzergahları, Donbass'taki Ukraynalı birliklere askeri teçhizat tedariki için kullanılıyordu. Rusya ordusu, Artemovsk ve Soledar'ı kontrol altına almak için askeri faaliyetlerine devam ediyor.
artemovsk
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artemovsk, rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
artemovsk, rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
Rusya ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Bahmutskoye köyünü özgürleştirdi
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) savunma karargahı, Soledar kenti yakınındaki Bahmutskoye köyünün özgürleştirildiğini duyurdu.
Karargahın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "9 Ocak 2023 itibarıyla Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarındaki Bahmutskoye köyünü özgürlüğüne kavuşturmuştur" dendi.
Bahmutskoye köyü, önemli ulaşım ağı Artemovsk'un (Ukraynacada Bahmut) kuzeydoğusunda bulunuyor. Köyden geçen önemli karayolu ve demiryolu güzergahları, Donbass'taki Ukraynalı birliklere askeri teçhizat tedariki için kullanılıyordu.
Rusya ordusu, Artemovsk ve Soledar'ı kontrol altına almak için askeri faaliyetlerine devam ediyor.