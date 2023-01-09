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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230109/rusya-insan-haklari-yetkilisi-moskalkova-bu-hafta-turkiyede-ukraynali-ombudsmanla-gorusebilir-1065556351.html
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova, bu hafta Türkiye'de Ukraynalı ombudsmanla görüşebilir
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova, bu hafta Türkiye'de Ukraynalı ombudsmanla görüşebilir
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, 12-14 Ocak tarihlerinde Türkiye'de Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç tarafından düzenlenecek bir forumda... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T18:08+0300
2023-01-09T18:09+0300
tatyana moskalkova
ukrayna krizi
ukrayna
ombudsmanlık
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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova, Türkiye'de Ukraynalı ombudsman Dmitriy Lubints ile görüşmeyi planladığını bildirdi.Gazetecilere açıklama yapan Moskalkova, Ukrayna Ombudsmanı Dmitriy Lubints'le Türkiye'de görüşme olasılığını konuştuklarını ifade etti.Moskalkova, "Böyle bir görüşme planladığımı teyit ediyorum. Türkiye topraklarında Türk ombudsman tarafından organize edilecek büyük bir forum yapılacak. (Lubints'le) Görüşme olasılığı ve gündem hakkında konuştuk" dedi.Rus yetkili, forumun 12-14 Ocak tarihlerinde yapılacağını doğruladı.
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tatyana moskalkova, ukrayna, ombudsmanlık, ombudsman
tatyana moskalkova, ukrayna, ombudsmanlık, ombudsman

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova, bu hafta Türkiye'de Ukraynalı ombudsmanla görüşebilir

18:08 09.01.2023 (güncellendi: 18:09 09.01.2023)
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, 12-14 Ocak tarihlerinde Türkiye'de Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç tarafından düzenlenecek bir forumda Ukraynalı ombudsmanla görüşmeyi planladığını duyurdu.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova, Türkiye'de Ukraynalı ombudsman Dmitriy Lubints ile görüşmeyi planladığını bildirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Moskalkova, Ukrayna Ombudsmanı Dmitriy Lubints'le Türkiye'de görüşme olasılığını konuştuklarını ifade etti.

Moskalkova, "Böyle bir görüşme planladığımı teyit ediyorum. Türkiye topraklarında Türk ombudsman tarafından organize edilecek büyük bir forum yapılacak. (Lubints'le) Görüşme olasılığı ve gündem hakkında konuştuk" dedi.

Rus yetkili, forumun 12-14 Ocak tarihlerinde yapılacağını doğruladı.
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