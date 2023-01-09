https://sputniknews.com.tr/20230109/rusya-insan-haklari-yetkilisi-moskalkova-bu-hafta-turkiyede-ukraynali-ombudsmanla-gorusebilir-1065556351.html
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova, bu hafta Türkiye'de Ukraynalı ombudsmanla görüşebilir
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova, bu hafta Türkiye'de Ukraynalı ombudsmanla görüşebilir
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, 12-14 Ocak tarihlerinde Türkiye'de Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç tarafından düzenlenecek bir forumda... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T18:08+0300
2023-01-09T18:08+0300
2023-01-09T18:09+0300
tatyana moskalkova
ukrayna krizi
ukrayna
ombudsmanlık
ombudsman
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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova, Türkiye'de Ukraynalı ombudsman Dmitriy Lubints ile görüşmeyi planladığını bildirdi.Gazetecilere açıklama yapan Moskalkova, Ukrayna Ombudsmanı Dmitriy Lubints'le Türkiye'de görüşme olasılığını konuştuklarını ifade etti.Moskalkova, "Böyle bir görüşme planladığımı teyit ediyorum. Türkiye topraklarında Türk ombudsman tarafından organize edilecek büyük bir forum yapılacak. (Lubints'le) Görüşme olasılığı ve gündem hakkında konuştuk" dedi.Rus yetkili, forumun 12-14 Ocak tarihlerinde yapılacağını doğruladı.
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tatyana moskalkova, ukrayna, ombudsmanlık, ombudsman
tatyana moskalkova, ukrayna, ombudsmanlık, ombudsman
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova, bu hafta Türkiye'de Ukraynalı ombudsmanla görüşebilir
18:08 09.01.2023 (güncellendi: 18:09 09.01.2023) Abone ol
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, 12-14 Ocak tarihlerinde Türkiye'de Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç tarafından düzenlenecek bir forumda Ukraynalı ombudsmanla görüşmeyi planladığını duyurdu.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova, Türkiye'de Ukraynalı ombudsman Dmitriy Lubints ile görüşmeyi planladığını bildirdi.
Gazetecilere açıklama yapan Moskalkova, Ukrayna Ombudsmanı Dmitriy Lubints'le Türkiye'de görüşme olasılığını konuştuklarını ifade etti.
Moskalkova, "Böyle bir görüşme planladığımı teyit ediyorum. Türkiye topraklarında Türk ombudsman tarafından organize edilecek büyük bir forum yapılacak. (Lubints'le) Görüşme olasılığı ve gündem hakkında konuştuk" dedi.
Rus yetkili, forumun 12-14 Ocak tarihlerinde yapılacağını doğruladı.