Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova, bu hafta Türkiye'de Ukraynalı ombudsmanla görüşebilir

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova, Türkiye'de Ukraynalı ombudsman Dmitriy Lubints ile görüşmeyi planladığını bildirdi.



Gazetecilere açıklama yapan Moskalkova, Ukrayna Ombudsmanı Dmitriy Lubints'le Türkiye'de görüşme olasılığını konuştuklarını ifade etti.



Moskalkova, "Böyle bir görüşme planladığımı teyit ediyorum. Türkiye topraklarında Türk ombudsman tarafından organize edilecek büyük bir forum yapılacak. (Lubints'le) Görüşme olasılığı ve gündem hakkında konuştuk" dedi.



Rus yetkili, forumun 12-14 Ocak tarihlerinde yapılacağını doğruladı.