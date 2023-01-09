https://sputniknews.com.tr/20230109/rusya-dhc-ve-harkov-bolgesinde-ukraynaya-ait-3-silah-ve-muhimmat-deposu-imha-edildi-1065553977.html

Rusya: DHC ve Harkov Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait 3 silah ve mühimmat deposu imha edildi

Rusya: DHC ve Harkov Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait 3 silah ve mühimmat deposu imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) ve Harkov Bölgesi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait üç... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T16:44+0300

2023-01-09T16:44+0300

2023-01-09T16:44+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

igor konaşenkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata dair güncel bilgileri paylaştı.DHC ve Harkov Bölgesi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin üç füze-topçu silahları ile mühimmat deposunun imha edildiği bilgisini veren Konaşenkov, “Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) İvanovka yerleşiminin yakınında ABD yapımı M777 topçu sistemi atış mevkiinde yok edildi” diye konuşutu.Rus askerlerin DHC’de ayrıca iki adet ABD yapımı AN/TPQ-50 radar sistemini imha ettiklerini dile getiren Konaşenkov, DHC ve Zaporojye Bölgesi’nde ise Polonya yapımı iki adet Krab topçu sisteminin, iki adet Akatsiya obüsünün ve bir D-30 obüsünün yok edildiği bilgisini paylaştı.Rus komutan, “Savaş uçaklarının, topçu birliklerinin atışlarıyla 126 bölgede atış mevzilerinde düşmana ait 89 topçu birimi, insan gücü ve askeri araçları vuruldu” ifadelerini kullandı.'DHC’de Ukrayna’ya ait Su-25 ve MiG-29 uçakları ile Mi-8 helikopteri düşürüldü'Rus ordusunun DHC toprakları üzerinde son bir günde Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağını, bir Su-25 saldırı uçağını ve bir Mi-8 helikopterini düşürdüğü bilgisini aktaran Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin ise Harkov Bölgesi’nde ve LHC’de Ukrayna’nın 8 adet insansız hava aracını düşürdüğünü, ayrıca HIMARS ve Uragan çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 10 merminin önlendiğini vurguladı.‘Rus ordusu Donetsk yönünde taarruza devam ediyor’“Donetsk yönünde Rus birlikleri taarruz eylemlerine devam ediyor. Temas hattının tamamında kapsamlı atışlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birliklerine kayıplar verdiriliyor” diyen Konaşenkov, ‘düşmanın bu yöndeki günlük kayıplarının 80 Ukraynalı asker, üç piyade muharebe aracı, bir zırhlı personel taşıyıcı ve dört otomobil olduğunu’ ifade etti.Kupyansk yönünde Rus birliklerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Harkov Bölgesi’nin üç yerleşiminde ve LHC’nin bir yerleşiminde konuşlanan birimlerinin bozguna uğratıldığına dikkat çeken Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu yöndeki kayıplarının 50’nin üzerinde Ukraynalı asker, 2 piyade muharebe aracı ve üç otomobil olduğu bilgisini verdi.Tümgeneral Konaşenkov, Krasnıy Liman yönünde de düşmana kayıplar verdirildiğini vurgulayarak bu yönde son bir günde 60’ın üzerinde Ukraynalı askerin, 3 piyade muharebe aracının ve 3 pikabın etkisiz hale getirildiğini söyledi.Güney Donetsk yönünde düşmanın Novomihaylovka yerleşiminde insan gücü ve askeri araçlarının yoğunlaştığı bir bölgenin vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, “Ayrıca DHC’nin Pavlovka ve Şevçenko yerleşimlerinin kuzeyinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 2 sabotaj ve keşif grubu etkisiz hale getirildi” vurgusunu yaptı. Rus komutan, bu yönde ‘son bir günde 40’ın üzerinde Ukraynalı askerin, 2 zırhlı savaş aracının ve 3 pikabın etkisiz hale getirildiğinin’ altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230109/rusya-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetinin-bahmutskoye-koyunun-ozgurlestirdi-1065544608.html

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