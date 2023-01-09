https://sputniknews.com.tr/20230109/roj-girasun-hdp-altili-masaya-balans-ayari-cekti-kilicdaroglunun-elini-guclendirdi-1065563505.html

Roj Girasun: HDP, Altılı Masa’ya balans ayarı çekti, Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirdi

Roj Girasun: HDP, Altılı Masa’ya balans ayarı çekti, Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirdi

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk olan kamuoyu araştırmacısı Roj Girasun "HDP, Altılı Masa’ya balans ayarı çekti, Kılıçdaroğlu’nun... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T21:31+0300

2023-01-09T21:31+0300

2023-01-09T21:31+0300

radyo

akşam postasi

hdp

6'lı masa

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HDP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimi için kendi adayını açıklama kararını ve Güneydoğu’daki son araştırma sonuçlarını RAWEST Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Roj Girasun Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Girasun, “HDP, aslında bu çıkışıyla biraz tartışmanın odağını daha merkezi bir konuma çekti. İYİ Parti, tek başına muhalefetin adayının kim olabileceğine karar verebilecek bir merci olmamalı itirazını içeriyor. 6’lı Masa’ya aslında bu biraz da balans ayarı. HDP’nin bu çıkışının asıl olarak masada Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirdiğini dışarıda da kendisinin elini güçlendirdiği kanaatindeyim” dedi.Roj Girasun’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:"HDP, ortak aday meselesinden uzaklaşmış değil. HDP, uzun zamandır ayrı ama yanaşık bir yol izliyordu Millet ittifakıyla ve ortak aday gösterme stratejisine bu anlamda yakın duruyordu. Yapılan açıklama HDP’nin biraz tartışmanın odağına itirazıyla alakalı. 3-4 aydır muhalefetin ortak adaylık tartışmalarına İYİ Parti’nin itirazları üzerinden okuyoruz. İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mı itiraz edecek, Mansur Yavaş’ı mı aday gösterecek yoksa İmamoğlu’na mı tav olacak? gibi bir strateji üzerinden tartışmalar dönüyor.AK Parti 100 Kürt seçmenin 30’unu kaybettiCHP Diyarbakır’da ilk kez oy kullanacakların ikinci partisiİlk defa oy kullanacak genç seçmenlerde önceki yıllara göre daha farklı bir sonuç görüyoruz Diyarbakır’da uzun yıllardır birinci parti HDP, ikinci parti AK Parti. CHP ise son seçimde yüzde 2.3 oy almıştı ama aslında son on yıldaki en yüksek oyuydu. CHP, ilk defa oy kullanacak seçmenlerin Diyarbakır’da ikinci partisi konumunda gelmiş durumunda."

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2023

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radyo, hdp, 6'lı masa