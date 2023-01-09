Roj Girasun: HDP, Altılı Masa’ya balans ayarı çekti, Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirdi
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Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk olan kamuoyu araştırmacısı Roj Girasun "HDP, Altılı Masa’ya balans ayarı çekti, Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirdi" değerlendirmesinde bulundu.
HDP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimi için kendi adayını açıklama kararını ve Güneydoğu’daki son araştırma sonuçlarını RAWEST Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Roj Girasun Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Girasun, “HDP, aslında bu çıkışıyla biraz tartışmanın odağını daha merkezi bir konuma çekti. İYİ Parti, tek başına muhalefetin adayının kim olabileceğine karar verebilecek bir merci olmamalı itirazını içeriyor. 6’lı Masa’ya aslında bu biraz da balans ayarı. HDP’nin bu çıkışının asıl olarak masada Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirdiğini dışarıda da kendisinin elini güçlendirdiği kanaatindeyim” dedi.
Roj Girasun’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"HDP, ortak aday meselesinden uzaklaşmış değil. HDP, uzun zamandır ayrı ama yanaşık bir yol izliyordu Millet ittifakıyla ve ortak aday gösterme stratejisine bu anlamda yakın duruyordu. Yapılan açıklama HDP’nin biraz tartışmanın odağına itirazıyla alakalı. 3-4 aydır muhalefetin ortak adaylık tartışmalarına İYİ Parti’nin itirazları üzerinden okuyoruz. İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mı itiraz edecek, Mansur Yavaş’ı mı aday gösterecek yoksa İmamoğlu’na mı tav olacak? gibi bir strateji üzerinden tartışmalar dönüyor.
HDP sanki Meclis’in 3. büyük partisi değilmiş gibi ya da buraya muhakkak oy verilecekmiş şeklinde algı oluştu. HDP, aslında bu çıkışıyla biraz tartışmanın odağını daha merkezi bir konuma çekti. İYİ Parti, tek başına muhalefetin adayının kim olabileceğine karar verebilecek bir merci olmamalı itirazını içeriyor. Öte taraftan muhalefetin HDP’yi geçiştirmesi yüzlerine çarpılıyor. 6’lı masaya aslında bu biraz da balans ayarı. 6’lı masanın dengelerini yeniden düzenlemek üzere diye de okunabilir. HDP’nin bu çıkışının asıl olarak masada Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirdiğini dışarıda da kendisinin elini güçlendirdiği kanaatindeyim.
AK Parti 100 Kürt seçmenin 30’unu kaybetti
2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre baktığımızda AK Parti bugün her 100 Kürt seçmeninin 30’unu kaybettiğini görüyoruz. AK Parti’nin, Türkiye genelinde en fazla oy kaybettiği seçmen grubu Kürt seçmen grubu. Bölgede gerçekleştirdiğimiz araştırmalarda ise CHP’nin oyunu 4 katına yakın arttırdığını görüyoruz. Diyarbakır, Urfa ve Van gibi CHP’nin daha önce milletvekili çıkaramadığı illerde CHP’nin artık vekil çıkarma ihtimalini kuvvet ve muhtemel bakıyoruz. Bu konunun vekil dengeleri üzerinden etkisi olabilir ve hem CHP’nin güçlenmesi hem de AK Parti karşıtı pozisyonun güçlenmesi, Erdoğan karşısındaki ortak bir adaya oy verme davranışını güçlendirecek bir etken olarak karşımıza çıkıyor.
CHP Diyarbakır’da ilk kez oy kullanacakların ikinci partisi
İlk defa oy kullanacak genç seçmenlerde önceki yıllara göre daha farklı bir sonuç görüyoruz Diyarbakır’da uzun yıllardır birinci parti HDP, ikinci parti AK Parti. CHP ise son seçimde yüzde 2.3 oy almıştı ama aslında son on yıldaki en yüksek oyuydu. CHP, ilk defa oy kullanacak seçmenlerin Diyarbakır’da ikinci partisi konumunda gelmiş durumunda."