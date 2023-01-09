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Polonya’dan Belarus ve Rusya sınırına yeni tümen
Polonya’dan Belarus ve Rusya sınırına yeni tümen
Polonya Savunma Bakanlığı, ülkenin doğu sınırında yeni tümen oluşturma kararının alındığını belirtti. Tümenin yeni silah ve teçhizatla donatılacağı kaydedildi. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T18:53+0300
2023-01-09T18:53+0300
savunma
polonya
belarus
tümen
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Polonya Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Tatbikat ve simülasyonlardan elde edilen sonuçlar, yeni tümen oluşturma kararına yol açtı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “1 Sayılı Tümen, halihazırda Polonya ordusunda hizmette olan ve yakın gelecekte satın alınacak olan en iyi ekipmanla donatılacak ” dendi.Bakanlık, tümenin “saldırı durumunda daha etkili savunma” sağlama fırsatını vereceğini kaydetti.Dört tugaydan oluşan tümenin, ülkenin kuzeydoğusundaki Podlakya Voyvodalığı’nda konuşlandırılacağı belirtilirken tümenin ABD yapımı Abrams ve Güney Kore yapımı K-2 tankları ile donatılacağı bildirildi. Tümenin içinde Polonya yapımı Krab ve Güney Kore yapımı K-9 kundağı motorlu obüslerle donatılan bir tugay da yer alacak. Tümen ayrıca insansız keşif araçlarıyla donatılacak.
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polonya, belarus, tümen
polonya, belarus, tümen

Polonya’dan Belarus ve Rusya sınırına yeni tümen

18:53 09.01.2023
© AFP 2022 / WOJTEK RADWANSKIPolonyalı askerler
Polonyalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022 / WOJTEK RADWANSKI
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Polonya Savunma Bakanlığı, ülkenin doğu sınırında yeni tümen oluşturma kararının alındığını belirtti. Tümenin yeni silah ve teçhizatla donatılacağı kaydedildi.
Polonya Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Tatbikat ve simülasyonlardan elde edilen sonuçlar, yeni tümen oluşturma kararına yol açtı” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “1 Sayılı Tümen, halihazırda Polonya ordusunda hizmette olan ve yakın gelecekte satın alınacak olan en iyi ekipmanla donatılacak ” dendi.
Bakanlık, tümenin “saldırı durumunda daha etkili savunma” sağlama fırsatını vereceğini kaydetti.
Dört tugaydan oluşan tümenin, ülkenin kuzeydoğusundaki Podlakya Voyvodalığı’nda konuşlandırılacağı belirtilirken tümenin ABD yapımı Abrams ve Güney Kore yapımı K-2 tankları ile donatılacağı bildirildi. Tümenin içinde Polonya yapımı Krab ve Güney Kore yapımı K-9 kundağı motorlu obüslerle donatılan bir tugay da yer alacak. Tümen ayrıca insansız keşif araçlarıyla donatılacak.
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