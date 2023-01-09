https://sputniknews.com.tr/20230109/patrusev-ukrayna-ile-savasmiyoruz-siradan-ukraynalilara-karsi-nefret-besleyemeyiz-1065553645.html
Patruşev: Ukrayna ile savaşmıyoruz, sıradan Ukraynalılara karşı nefret besleyemeyiz
Patruşev: Ukrayna ile savaşmıyoruz, sıradan Ukraynalılara karşı nefret besleyemeyiz
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya’nın Ukrayna ile savaşmadığını, zira Rusların sıradan Ukraynalılara karşı nefret besleyemeyeceğini... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T16:22+0300
2023-01-09T16:22+0300
2023-01-09T16:22+0300
ukrayna krizi
nikolay patruşev
rusya
ukrayna
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Argumentı i Faktı gazetesine demecinde Rusya’nın Ukrayna ile savaşmadığını, zira Rusların sıradan Ukraynalılara karşı nefret besleyemeyeceğini söyledi.Rus halkının mirasının Ukraynalıların kültüründen ayrılamayacağı gibi Ukrayna geleneklerinin de Rus halkına yakın olduğunu vurgulayan Patruşev, “Kırım'da Ukraynacanın devlet dillerinden biri olarak korunduğuna dikkatinizi çekerim. Ukrayna kültür merkezleri, Ukrayna şarkı ve dans toplulukları birçok şehirde faaliyet göstermeye devam ediyor. Uzak Doğu'nun güneyinde, ta (Pyotr) Stolıpin döneminden kalma göçmenlerin büyük oranı göz önünde tutulduğunda vatandaşların büyük bir kısmı Ukrayna halkının kültürünü kendi kültürü olarak görüyor” vurgusunu yaptı.Patruşev, “Ukrayna vatandaşları Batı'nın Rusya'ya karşı onlar üzerinden savaştığını ne kadar çabuk anlarsa, o kadar çok hayat kurtarılacak. Birçok insan bunun uzun zaman önce farkına vardı, ancak cezalandırılmaktan korktukları için bunu ilan etmekten çekiniyorlar” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230109/ukraynanin-ortaya-attigi-kore-senaryosu-iddiasina-kremlinden-yalanlama-1065546192.html
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nikolay patruşev, rusya, ukrayna
nikolay patruşev, rusya, ukrayna
Patruşev: Ukrayna ile savaşmıyoruz, sıradan Ukraynalılara karşı nefret besleyemeyiz
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya’nın Ukrayna ile savaşmadığını, zira Rusların sıradan Ukraynalılara karşı nefret besleyemeyeceğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Argumentı i Faktı gazetesine demecinde Rusya’nın Ukrayna ile savaşmadığını, zira Rusların sıradan Ukraynalılara karşı nefret besleyemeyeceğini söyledi.
Rus halkının mirasının Ukraynalıların kültüründen ayrılamayacağı gibi Ukrayna geleneklerinin de Rus halkına yakın olduğunu vurgulayan Patruşev, “Kırım'da Ukraynacanın devlet dillerinden biri olarak korunduğuna dikkatinizi çekerim. Ukrayna kültür merkezleri, Ukrayna şarkı ve dans toplulukları birçok şehirde faaliyet göstermeye devam ediyor. Uzak Doğu'nun güneyinde, ta (Pyotr) Stolıpin döneminden kalma göçmenlerin büyük oranı göz önünde tutulduğunda vatandaşların büyük bir kısmı Ukrayna halkının kültürünü kendi kültürü olarak görüyor” vurgusunu yaptı.
Patruşev, “Ukrayna vatandaşları Batı'nın Rusya'ya karşı onlar üzerinden savaştığını ne kadar çabuk anlarsa, o kadar çok hayat kurtarılacak. Birçok insan bunun uzun zaman önce farkına vardı, ancak cezalandırılmaktan korktukları için bunu ilan etmekten çekiniyorlar” ifadelerini kullandı.