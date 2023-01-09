https://sputniknews.com.tr/20230109/patrusev-ukrayna-ile-savasmiyoruz-siradan-ukraynalilara-karsi-nefret-besleyemeyiz-1065553645.html

Patruşev: Ukrayna ile savaşmıyoruz, sıradan Ukraynalılara karşı nefret besleyemeyiz

Patruşev: Ukrayna ile savaşmıyoruz, sıradan Ukraynalılara karşı nefret besleyemeyiz

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya’nın Ukrayna ile savaşmadığını, zira Rusların sıradan Ukraynalılara karşı nefret besleyemeyeceğini... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T16:22+0300

2023-01-09T16:22+0300

2023-01-09T16:22+0300

ukrayna krizi

nikolay patruşev

rusya

ukrayna

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Argumentı i Faktı gazetesine demecinde Rusya’nın Ukrayna ile savaşmadığını, zira Rusların sıradan Ukraynalılara karşı nefret besleyemeyeceğini söyledi.Rus halkının mirasının Ukraynalıların kültüründen ayrılamayacağı gibi Ukrayna geleneklerinin de Rus halkına yakın olduğunu vurgulayan Patruşev, “Kırım'da Ukraynacanın devlet dillerinden biri olarak korunduğuna dikkatinizi çekerim. Ukrayna kültür merkezleri, Ukrayna şarkı ve dans toplulukları birçok şehirde faaliyet göstermeye devam ediyor. Uzak Doğu'nun güneyinde, ta (Pyotr) Stolıpin döneminden kalma göçmenlerin büyük oranı göz önünde tutulduğunda vatandaşların büyük bir kısmı Ukrayna halkının kültürünü kendi kültürü olarak görüyor” vurgusunu yaptı.Patruşev, “Ukrayna vatandaşları Batı'nın Rusya'ya karşı onlar üzerinden savaştığını ne kadar çabuk anlarsa, o kadar çok hayat kurtarılacak. Birçok insan bunun uzun zaman önce farkına vardı, ancak cezalandırılmaktan korktukları için bunu ilan etmekten çekiniyorlar” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230109/ukraynanin-ortaya-attigi-kore-senaryosu-iddiasina-kremlinden-yalanlama-1065546192.html

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nikolay patruşev, rusya, ukrayna