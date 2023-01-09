https://sputniknews.com.tr/20230109/ozbekistanda-hindistan-menseli-oksuruk-surubundan-1-cocugun-daha-oldugu-aciklandi-1065559351.html

Özbekistan'da, Hindistan menşeli öksürük şurubundan 1 çocuğun daha öldüğü açıklandı

Özbekistan'da, Hindistan menşeli öksürük şurubundan 1 çocuğun daha öldüğü açıklandı

Özbekistan'da, 19 çocuğun ölümüne neden olan Hint Marion Biotech firmasının "Dok-1 Max" öksürük şurubunun bir çocuğun daha ölümüne yol açtığı bildirildi. 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T19:28+0300

2023-01-09T19:28+0300

2023-01-09T19:28+0300

dünya

özbekistan

hint marion biotech

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Özbekistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Namangan bölgesinde Hindistan'ın Marion Biotech firmasınca üretilen "Dok-1 Max" öksürük şurubunun kullanılması sonucunda 3 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.Açıklamada, çocuğun vefatının geçen ay sonunda gerçekleştiği kaydedildi.Ülkede ilacın satışı yasaklanmıştıGeçen ay, Semerkant'taki çocuk hastanesinde "Dok-1 Max" şurubunu kullanan 18 çocuk, Kaşkaderya bölgesinde de 1 çocuk hayatını kaybetmişti.Bununla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, öksürük şurubuyla ilgili yapılan laboratuvar analizlerinde ilacın bileşiminde zehirli madde olan "etilen glikol" tespit edilmiş ve ülkede ilacın satışı yasaklanmıştı.

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özbekistan, hint marion biotech