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https://sputniknews.com.tr/20230109/new-yorkun-en-buyuk-iki-hastanesindeki--7-binden-fazla-hemsire-bugun-greve-gideceklerini-ilan-etti-1065551889.html
New York'un en büyük iki hastanesindeki 7 binden fazla hemşire greve gitti
New York'un en büyük iki hastanesindeki 7 binden fazla hemşire greve gitti
Batı'nın neoliberal politikaları tarafından mali damarları kesilen sağlık sistemlerinin Kovid pandemisinin yükü altında çökmesi sonrası yüksek enflasyon... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T15:58+0300
2023-01-09T16:17+0300
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hastane
sendika
toplu sözleşme
müzakere
pazarlık
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Britanya tarihinde Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) 74 yıllık tarihi dahil ilk kez hemşirelerin greve gitmesinin ardından, ABD'nin New York şehrinin en büyük iki hastanesindeki yaklaşık 7 bin hemşire grev kararı aldı. Mount Sinai Hastanesi ve Montefiore Tıp Merkezi ile haftasonunda yürütülen ve dün gece boyunca devam eden pazarlıklarda anlaşmaya varılamaması nedeniyle Bronx ve Manhattan ilçelerindeki 7 binden fazla hemşire bugün greve gideceklerini ilan etti. Britanya'da hemşirelerin ücret artışının enflasyon oranının çok altında kalması ve çalışma koşulları nedeniyle greve gitmesindeki gibi New York'taki hemşireler de ücret ve personel düzeyleri konusundaki anlaşmazlık nedeniyle grev kararı aldı. ABD'nin Doğu Yakası saatiyle sabah 06'da başlayan grevden ilk görüntüler sosyal medyaya düştü.Manhattan'daki Mount Sinai Hastanesi'nden 3600, Bronx'daki Montefiore Tıp Merkezi'nden 3500 hemşirenin katılacağı açıklandı. İşçileri temsil eden New York Eyalet Hemşireler Derneği, hemşirelerin çok fazla hastayla ilgilenmesine yol açan yetersiz personel sorununun kronikleşmesi nedeniyle keskin bir adım atmak zorunda kaldıklarını söyledi.Sendikadan dün gece geç saatlerde yapılan açıklamada "Hemşireler grev yapmak istemiyor. Patronlar, hastalarımıza zarar veren güvensiz istihdam krizini çözmeye yönelik önerilerimizi ciddi şekilde dikkate almayı reddederek bizi greve zorladı" denildi.Hastane yönetimleri de grevin etkilerini püskürtmek için hastaları nakletmeye, ambulansları başka kurumlara yönlendirmeye, acil olmayan tıbbi prosedürleri ertelemeye ve geçici personel ayarlamaya başladı. New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul, sendika ile hastaneleri anlaşmazlıklarını bağlayıcı tahkime götürmeye çağırdı.Montefiore Tıp Merkezi'nin yönetimi, 'adil sonuca ulaşmanın bir yolu olarak, hakemin aracılığında toplu sözleşme yapılmasına istekli olduğunu' duyurdu. İlk etapta olumlu yanıt vermeyen sendika, Demokrat Partili Vali Hochul'a 'Kovid'le mücadelenin ön cephesindeki kahraman hemşireleri dinlemeye ve federal olarak korunan işçi ve toplu pazarlık haklarına saygı duymaya' çağırdı. New York şehrinde diğer hastanelerde sendikanın verdiği mühletin dolması yaklaşırken birer birer toplu sözleşmeler yapıldı.NewYork-Presbiteryen Hastanesi'ndeki hemşireler, gelecek üç yıl içinde yüzde 7, 6 ve 5'lik zamlar sağlayacak ve aynı zamanda personel seviyelerini artıracak bir anlaşmayı önceki gün onayladı.4 bin hemşireyi kapsayan bu anlaşma, diğer hastane sistemleriyle yürütülen müzakereler için şablon oluşturdu.
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abd, britanya, ingiltere, new york, hastane, sendika, toplu sözleşme, müzakere, pazarlık, anlaşmazlık, grev, hemşire
abd, britanya, ingiltere, new york, hastane, sendika, toplu sözleşme, müzakere, pazarlık, anlaşmazlık, grev, hemşire

New York'un en büyük iki hastanesindeki 7 binden fazla hemşire greve gitti

15:58 09.01.2023 (güncellendi: 16:17 09.01.2023)
© AAABD'de hastanelerdeki sağlık çalışanları zorda.
ABD'de hastanelerdeki sağlık çalışanları zorda. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AA
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Batı'nın neoliberal politikaları tarafından mali damarları kesilen sağlık sistemlerinin Kovid pandemisinin yükü altında çökmesi sonrası yüksek enflasyon döngüsünün çalışanları ezmesi, hemşire grevlerini tetikledi.
Britanya tarihinde Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) 74 yıllık tarihi dahil ilk kez hemşirelerin greve gitmesinin ardından, ABD'nin New York şehrinin en büyük iki hastanesindeki yaklaşık 7 bin hemşire grev kararı aldı.
Mount Sinai Hastanesi ve Montefiore Tıp Merkezi ile haftasonunda yürütülen ve dün gece boyunca devam eden pazarlıklarda anlaşmaya varılamaması nedeniyle Bronx ve Manhattan ilçelerindeki 7 binden fazla hemşire bugün greve gideceklerini ilan etti.
Britanya'da hemşirelerin ücret artışının enflasyon oranının çok altında kalması ve çalışma koşulları nedeniyle greve gitmesindeki gibi New York'taki hemşireler de ücret ve personel düzeyleri konusundaki anlaşmazlık nedeniyle grev kararı aldı.
ABD'nin Doğu Yakası saatiyle sabah 06'da başlayan grevden ilk görüntüler sosyal medyaya düştü.
Manhattan'daki Mount Sinai Hastanesi'nden 3600, Bronx'daki Montefiore Tıp Merkezi'nden 3500 hemşirenin katılacağı açıklandı.
İşçileri temsil eden New York Eyalet Hemşireler Derneği, hemşirelerin çok fazla hastayla ilgilenmesine yol açan yetersiz personel sorununun kronikleşmesi nedeniyle keskin bir adım atmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Sendikadan dün gece geç saatlerde yapılan açıklamada "Hemşireler grev yapmak istemiyor. Patronlar, hastalarımıza zarar veren güvensiz istihdam krizini çözmeye yönelik önerilerimizi ciddi şekilde dikkate almayı reddederek bizi greve zorladı" denildi.
Hastane yönetimleri de grevin etkilerini püskürtmek için hastaları nakletmeye, ambulansları başka kurumlara yönlendirmeye, acil olmayan tıbbi prosedürleri ertelemeye ve geçici personel ayarlamaya başladı.
New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul, sendika ile hastaneleri anlaşmazlıklarını bağlayıcı tahkime götürmeye çağırdı.
Montefiore Tıp Merkezi'nin yönetimi, 'adil sonuca ulaşmanın bir yolu olarak, hakemin aracılığında toplu sözleşme yapılmasına istekli olduğunu' duyurdu.
İlk etapta olumlu yanıt vermeyen sendika, Demokrat Partili Vali Hochul'a 'Kovid'le mücadelenin ön cephesindeki kahraman hemşireleri dinlemeye ve federal olarak korunan işçi ve toplu pazarlık haklarına saygı duymaya' çağırdı.
New York şehrinde diğer hastanelerde sendikanın verdiği mühletin dolması yaklaşırken birer birer toplu sözleşmeler yapıldı.
NewYork-Presbiteryen Hastanesi'ndeki hemşireler, gelecek üç yıl içinde yüzde 7, 6 ve 5'lik zamlar sağlayacak ve aynı zamanda personel seviyelerini artıracak bir anlaşmayı önceki gün onayladı.
4 bin hemşireyi kapsayan bu anlaşma, diğer hastane sistemleriyle yürütülen müzakereler için şablon oluşturdu.
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