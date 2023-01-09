https://sputniknews.com.tr/20230109/natoya-her-yeni-uye-dunyada-guvenligin-istikrarin-daha-fazla-baltalanmasi-demektir-1065608711.html

'NATO’ya her yeni üye, dünyada güvenliğin, istikrarın daha fazla baltalanması demektir'

'NATO’ya her yeni üye, dünyada güvenliğin, istikrarın daha fazla baltalanması demektir'

Prof. Doster'e göre, Türkiye şartları yerine gelmezse İsveç'in NATO üyeliğine onay vermemeli. NATO genişlemesinin Türkiye'nin aleyhine olduğunu belirten... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T23:18+0300

2023-01-09T23:18+0300

2023-01-10T23:50+0300

eksen

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nato

barış doster

isveç

finlandiya

terör

abd

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Ukrayna'da BM onaylı Minsk anlaşmasının çöpe atılmasıyla başlatılan çatışma NATO'nun İsveç ve Finlandiya'yı ittifak üyesi yapma hedefine yaklaştırdı. 30 üye ülkeden 28'i gereken mekanizmaları işleterek geçen haziranda alınan kararı onaylarken geriye Macaristan ve Türkiye kalmış durumda. Macaristan yönetimi bu ay sonu itibarıyla parlamentosundan onayı çıkaracağını söylüyor. Türkiye ise özellikle İsveç'in NATO üyeliğine parlamento onayı için PKK, PYD/YPG ve FETÖ yapılanmasıyla ilgili şartların karşılanmasını bekliyor. Haziran'da yapılan üçlü mutabakat gereği İsveç terörle mücadele yasasını değiştirse de yeni yılın ilk günlerinde muhafazakar İsveç Başbakanı Ulf Kristersson daha fazla talep karşılayamayacaklarını söyledi. İsveç'in özellikle Ankara'nın talep ettiği bazı isimlerin iadeine yanaşmadığı değerlendirmeleri yapılıyor.Kristersson'un bu açıklamalarına karşılık NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'nin üyelik onayını vereceğine güveninin tam olduğunu söyledi. Gelişmeleri Marmara Üniversitesi'nden Prof. Barış Doster ile konuştuk.'Türkiye'nin onay vermemesi gerekir'Prof. Barış Doster'e göre şartları yerine getirmemesi durumunda Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermemesi gerekir. NATO'nun emperyalist bir örgüt olarak Rusya'yı kuşatarak genişlediğini belirten Doster, bunun Türkiye'nin kısa, orta ve uzun vadede aleyhine olduğunu vurguladı:'ABD giremedi diye Karadeniz bölgesinde güvensizlik yaratıldı'ABD giremedi diye Karadeniz bölgesinde yaratılmaya çalışılan güvensizlik ve istikrara atıfta bulunan Doster, NATO'nun bu şekilde genişlemesinin yarattığı belalar, sorunlar, işgaller ve tehditlere dikkat çekti:'Stoltenberg, Türkiye’deki iktidar ve muhalefet blokunun ne kadar NATO hayranı olduğunu bilir'Doster, NATO Genel Sekreteri'nin özgüvenle Ankara'nın İsveç ve NATO'nun üyeliklerine onay vereceğini dile getirmesini de eleştirdi. Kapalı kapılar ardında ne söylendiğinin bilinmediğini belirten Doster, Stoltenberg'in bu değerlendirmesinin hem iktidar hem de muhalefet bloklarının Batı bağımlılığı ve NATO hayranlığını bilmesinden kaynaklandığı görüşünde. Doster, öte yandan Türkiye'deki ekonomik sıkıntılara ve seçim sürecine atıfta bulundu:'Türkiye’nin Suriye politikası başından beri yanlıştı'Doster, 28 Aralık Moskova üçlü toplantısında Suriye'de yeni sürecin başlatılmasını da değerlendirdi. Ankara'nın Suriye politikasının başından beri yanlış olduğunu belirten iktidarın motivasyonu ne olursa olsun zararın neresinden dönülse kar olacağını vurguladı. Doster'e göre Esad'la ilişki kurmak için geç bile kalındı:'Suriye, Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı olduğu için, Ortadoğu ile normalleşme hızı ivme kazanır'Doster, seçim sürecinde tartışma yaratacak olsa bile Suriye konusunda adımlar atılması gereğini vurgularken başta sığınmacı meselesi olmak üzere bu işin Türkiye'nin çok önemli siyasi, iktisadi, toplumsal ve demografik sorunu haline geldiğini anımsattı:'Blinken Türkiye’yi uyaracaktır'Doster'e göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18 Ocak'ta ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'le görüşmesinde 'uyarılacak':

isveç

finlandiya

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Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, nato, barış doster, isveç, finlandiya, terör, abd