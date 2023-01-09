https://sputniknews.com.tr/20230109/muharrem-ince-ali-babacan-cikiyor-turklugu-kaldiriyor-elinde-ingiliz-anahtari-var-herhalde-1065530851.html

Muharrem İnce: Ali Babacan çıkıyor, Türklüğü kaldırıyor, elinde İngiliz anahtarı var herhalde

Muharrem İnce: Ali Babacan çıkıyor, Türklüğü kaldırıyor, elinde İngiliz anahtarı var herhalde

Aydın'da gençlerle buluşan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Ali Babacan çıkıyor, Türklüğü kaldırıyor. Elinde İngiliz anahtarı var herhalde. Böyle bir şey... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

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muharrem ince

ali babacan

politika

chp

türk bayrağı

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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Aydın'ın Nazilli ilçesinde süt ve süt ürünleri kooperatifinde üreticilerle buluşan İnce, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti, daha sonra 8 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı patlamanın yaşandığı restoranın önüne karanfil bıraktı.Ardından Nazilli Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gençlerle bir araya gelen İnce, buradaki konuşmasında CHP'de 42 sene çalıştığını belirtti.CHP'de başdanışman Nuşirevan Elçi'nin, parti binasındaki basın toplantı salonunda verdiği röportajda Türk bayrağını kaldırdığı yönündeki tartışmalara değinen İnce, "Burada Türk bayrağı, burada parti bayrağı var. Basın toplantı salonu. Danışman atamışlar birini. Danışman geliyor Türk bayrağını kaldırıyor, fotoğraf çektiriyor. 130 milletvekilinden biri çıkıp 'Sen kimsin ya' diyemiyor. Bana soruyorlar 'Neden ayrıldın?' İyi ki ayrılmışım orada ne işim var" ifadelerini kullandı.İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamalarına ilişkin de şunları söyledi:İnce, programda gençlerin sorularını da yanıtladı.

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muharrem ince, ali babacan, chp, türk bayrağı