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https://sputniknews.com.tr/20230109/moskova-goa-seferi-yapan-ucak-bomba-ihbari-yuzunden-hindistanda-acil-inis-yapti-1065564528.html
Moskova-Goa seferi yapan uçak, bomba ihbarı nedeniyle Hindistan’da acil iniş yaptı
Moskova-Goa seferi yapan uçak, bomba ihbarı nedeniyle Hindistan’da acil iniş yaptı
Azur Havayolu’na ait Moskova-Goa seferi yapan yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Hindistan’ın Gucerat Eyaleti’ne acil iniş yaptı. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T21:55+0300
2023-01-09T21:58+0300
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Hindistan Ulaştırma Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Uçak, Gucerat Eyaleti’nde iniş yaptı. Arama çalışmaları yapılıyor” ifadesine yer verildi.Uçağın, Moskova-Goa seferi yaptığı kaydedildi.
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rusya, hindistan, bomba
rusya, hindistan, bomba

Moskova-Goa seferi yapan uçak, bomba ihbarı nedeniyle Hindistan’da acil iniş yaptı

21:55 09.01.2023 (güncellendi: 21:58 09.01.2023)
© AAUçak
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AA
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Azur Havayolu’na ait Moskova-Goa seferi yapan yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Hindistan’ın Gucerat Eyaleti’ne acil iniş yaptı.
Hindistan Ulaştırma Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Uçak, Gucerat Eyaleti’nde iniş yaptı. Arama çalışmaları yapılıyor” ifadesine yer verildi.
Uçağın, Moskova-Goa seferi yaptığı kaydedildi.
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