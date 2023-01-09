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https://sputniknews.com.tr/20230109/mit-mlkpnin-suriye-sabotaj-sorumlusunu-etkisiz-hale-getirdi-1065555190.html
MİT, MLKP'nin Suriye sabotaj sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, MLKP'nin Suriye sabotaj sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Bursa'da geçen yıl cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi olan MLKP'nin Suriye sorumlusu Zeki Gürbüz'e... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T17:13+0300
2023-01-09T17:38+0300
türkiye
mit
operasyon
mlkp
marksist leninist komünist parti (mlkp)
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Anadolu Ajansı'nın haberinde şu ifadelere yer verildi:"MLKP'niN silahlı kanadı FESK'in Suriye sorumlusu Namoğlu, Irak'a gönderilerek terör örgütü PKK'dan özel eğitim aldı.Terörist faaliyetine 2008 yılında Avrupa'da başlayan Namoğlu, Irak'ın Gara bölgesine geçerek suikast, sabotaj, teknik eğitim aldı. Terör örgütü PKK ile Irak'ın kırsalında silahlı faaliyet yürüten ve Suriye'ye 2016 yılında geçen Namoğlu, MLKP tarafından Türkiye'ye eylem yapmak üzere gönderilen FESK mensuplarının Suriye'de eğitildiği sözde Şengül Boran akademinin genel sorumlusu olarak terörist faaliyetler yürüttü.MİT tarafından takibe alınan, Bursa'da geçen yıl cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlusu Zeki Gürbüz'e yönelik Haseke'de düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Suriye sabotaj sorumlusu "Fırat Neval" kod adlı Özgür Namoğlu'nun da etkisiz hale getirildiği belirlendi."
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mit, operasyon, mlkp, marksist leninist komünist parti (mlkp)
mit, operasyon, mlkp, marksist leninist komünist parti (mlkp)

MİT, MLKP'nin Suriye sabotaj sorumlusunu etkisiz hale getirdi

17:13 09.01.2023 (güncellendi: 17:38 09.01.2023)
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıMİT - TSK operasyonu
MİT - TSK operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Bursa'da geçen yıl cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi olan MLKP'nin Suriye sorumlusu Zeki Gürbüz'e yönelik Haseke'deki operasyonda, örgütün Suriye sabotaj sorumlusu "Fırat Neval" kod adlı Özgür Namoğlu'nun da etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı'nın haberinde şu ifadelere yer verildi:
"MLKP'niN silahlı kanadı FESK'in Suriye sorumlusu Namoğlu, Irak'a gönderilerek terör örgütü PKK'dan özel eğitim aldı.
Terörist faaliyetine 2008 yılında Avrupa'da başlayan Namoğlu, Irak'ın Gara bölgesine geçerek suikast, sabotaj, teknik eğitim aldı. Terör örgütü PKK ile Irak'ın kırsalında silahlı faaliyet yürüten ve Suriye'ye 2016 yılında geçen Namoğlu, MLKP tarafından Türkiye'ye eylem yapmak üzere gönderilen FESK mensuplarının Suriye'de eğitildiği sözde Şengül Boran akademinin genel sorumlusu olarak terörist faaliyetler yürüttü.
MİT tarafından takibe alınan, Bursa'da geçen yıl cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlusu Zeki Gürbüz'e yönelik Haseke'de düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Suriye sabotaj sorumlusu "Fırat Neval" kod adlı Özgür Namoğlu'nun da etkisiz hale getirildiği belirlendi."
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