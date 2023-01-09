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https://sputniknews.com.tr/20230109/meteorolojiden-uyari-kuvvetli-saganak-yagis-bekleniyor-1065533515.html
Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji 9 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 50 ilde salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri kuvvetli sağanak ve yer yer kar yağışı... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T07:55+0300
2023-01-09T07:55+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
kuvvetli yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.MarmaraParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 12°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 11°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 13°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 14°CParçalı ve az bulutluEgeAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 4°CAz bulutluDENİZLİ °C, 14°CAz bulutluİZMİR °C, 16°CAz bulutluMUĞLA °C, 14°CAz bulutluAkdenizAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 17°CAz bulutluANTALYA °C, 17°CAz bulutluISPARTA °C, 13°CAz bulutluMERSİN °C, 18°CAz bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 3°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 2°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 5°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 4°CParçalı ve az bulutluBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 8°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 6°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 10°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 3°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 9°CParçalı bulutluTOKAT °C, 5°CParçalı bulutluTRABZON °C, 9°CÇok bulutlu doğu kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDoğu AnadoluParçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.AĞRI °C, 0°CParçalı bulutluERZURUM °C, -1°CParçalı bulutluMALATYA °C, 6°CParçalı bulutluVAN °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu ve kar yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 7°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 9°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 7°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 11°CParçalı ve az bulutlu
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, kuvvetli yağış
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, kuvvetli yağış

Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

07:55 09.01.2023
© AAİstanbul yağmur, İstanbul yağış, İstanbul sağanak
İstanbul yağmur, İstanbul yağış, İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AA
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Meteoroloji 9 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 50 ilde salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri kuvvetli sağanak ve yer yer kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Ege

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu

Akdeniz

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu doğu kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AĞRI °C, 0°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu ve kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
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