Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
© AAİstanbul yağmur, İstanbul yağış, İstanbul sağanak
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Meteoroloji 9 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 50 ilde salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri kuvvetli sağanak ve yer yer kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Az bulutlu
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Az bulutlu
Az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu
Az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu
Az bulutlu
Akdeniz
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Az bulutlu
Az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu
Az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Az bulutlu
Az bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu
Az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu doğu kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu doğu kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AĞRI °C, 0°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
VAN °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu ve kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu