https://sputniknews.com.tr/20230109/meteorolojiden-uyari-kuvvetli-saganak-yagis-bekleniyor-1065533515.html

Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 9 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 50 ilde salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri kuvvetli sağanak ve yer yer kar yağışı... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T07:55+0300

2023-01-09T07:55+0300

2023-01-09T07:55+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

kuvvetli yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.MarmaraParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 12°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 11°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 13°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 14°CParçalı ve az bulutluEgeAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 4°CAz bulutluDENİZLİ °C, 14°CAz bulutluİZMİR °C, 16°CAz bulutluMUĞLA °C, 14°CAz bulutluAkdenizAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 17°CAz bulutluANTALYA °C, 17°CAz bulutluISPARTA °C, 13°CAz bulutluMERSİN °C, 18°CAz bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 3°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 2°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 5°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 4°CParçalı ve az bulutluBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 8°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 6°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 10°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 3°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 9°CParçalı bulutluTOKAT °C, 5°CParçalı bulutluTRABZON °C, 9°CÇok bulutlu doğu kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDoğu AnadoluParçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.AĞRI °C, 0°CParçalı bulutluERZURUM °C, -1°CParçalı bulutluMALATYA °C, 6°CParçalı bulutluVAN °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu ve kar yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 7°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 9°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 7°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 11°CParçalı ve az bulutlu

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, kuvvetli yağış