Mehmet Barlas: İmamoğlu, İYİ Parti'ye mi geçiyor?

"İkinci gelişme ise İyi Parti cephesinde yaşandı. İyi Parti İstanbul İl Kongresi'ne İl Başkanı Buğra Kavuncu ile salona giriş yapan bir isim daha vardı: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Kongre boyunca Meral Akşener'in yanında oturdu. Aldığı cezadan sonra ilk kutlamayı Kılıçdaroğlu ile değil Meral Akşener ile yapan İmamoğlu, İyi Parti Kongresi'nde coşkulu bir konuşma yaptı. Bu fotoğraf CHP seçmeninde nasıl karşılanır bilmiyorum ama Kılıçdaroğlu'nun çok hoşuna gitmediğine eminim. Bir süredi, İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adayı gösterilmezse İyi Parti'ye geçeceği konuşuluyordu. Bu fotoğraf söylentileri daha da güçlendiriyor."