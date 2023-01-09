https://sputniknews.com.tr/20230109/marmara-denizinde-universite-ogrencisinin-cesedi-bulundu-1065532845.html

Marmara Denizi'nde üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

Marmara Denizi'nde üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

Balıkesir’in Erdek İlçesinde sahil bandında üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen kişinin cesedi bulundu. 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T06:56+0300

2023-01-09T06:56+0300

2023-01-09T06:56+0300

türkiye

balıkesir

erdek

üniversite

öğrenci

ceset

marmara denizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065532699_0:82:748:503_1920x0_80_0_0_205d4de0e83abcd46885bb7ff17fcdae.jpg

Edinilen bilgiye göre, Marmara Denizi’nde hareketsiz bir kadının olduğu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Denizden çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi. Kimlik tespiti yapan polis ekipleri, cesedin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Nuray Kayar'a ait olduğu tespit edildi.Polis ekiplerince olay yerinde yapılan gerekli incelemenin ardından, Kayar’ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

türkiye

balıkesir

erdek

marmara denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

balıkesir, erdek, üniversite, öğrenci, ceset, marmara denizi