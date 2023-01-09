https://sputniknews.com.tr/20230109/marmara-denizinde-universite-ogrencisinin-cesedi-bulundu-1065532845.html
Marmara Denizi'nde üniversite öğrencisinin cesedi bulundu
Marmara Denizi'nde üniversite öğrencisinin cesedi bulundu
Balıkesir’in Erdek İlçesinde sahil bandında üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen kişinin cesedi bulundu. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T06:56+0300
2023-01-09T06:56+0300
2023-01-09T06:56+0300
türkiye
balıkesir
erdek
üniversite
öğrenci
ceset
marmara denizi
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Edinilen bilgiye göre, Marmara Denizi’nde hareketsiz bir kadının olduğu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Denizden çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi. Kimlik tespiti yapan polis ekipleri, cesedin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Nuray Kayar'a ait olduğu tespit edildi.Polis ekiplerince olay yerinde yapılan gerekli incelemenin ardından, Kayar’ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
türkiye
balıkesir
erdek
marmara denizi
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
balıkesir, erdek, üniversite, öğrenci, ceset, marmara denizi
balıkesir, erdek, üniversite, öğrenci, ceset, marmara denizi
Marmara Denizi'nde üniversite öğrencisinin cesedi bulundu
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Balıkesir’in Erdek İlçesinde sahil bandında üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen kişinin cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Marmara Denizi’nde hareketsiz bir kadının olduğu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Denizden çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.
Kimlik tespiti yapan polis ekipleri, cesedin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Nuray Kayar'a ait olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan gerekli incelemenin ardından, Kayar’ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.