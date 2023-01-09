https://sputniknews.com.tr/20230109/konut-fiyatlari-bir-gunde-artti-hazine-ve-maliye-bakanligi-harekete-gecti-fiyatlar-incelenecek-1065536325.html
Konut fiyatları bir günde arttı, Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti: Fiyatlar incelenecek
Konut fiyatları bir günde arttı, Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti: Fiyatlar incelenecek
Orta gelirlilere yönelik 'Yeni Evim' kampanyasının açıklanmasının ardından 'fırsatçılar' yine harekete geçti. Kampanyanın açıklandığı günden itibaren konut... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T09:55+0300
2023-01-09T09:55+0300
2023-01-09T09:55+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
konut
konut satışı
konut fiyatları
kampanya
fahiş fiyat
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Konut kampanyasının ardından, fiyatlarda ani artış yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, fiyat artışlarının ardından harekete geçti. Sabah'ın gazetesinden Betül Alakent'in aktardığı bilgilere göre bakanlık 'fırsatçıları' takibe aldı.Bu kapsamda Sahibinden.com platformundan 31 Aralık 2022 tarihli ilan fiyatlarını isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, fiyatları tek tek inceleyecek.Piyasayı manipüle edenleri tespit edecek olan bakanlık, bu fırsatçılara çok yüksek cezalar kesecek. Aynı zamanda fırsatçılık yapılarak fiyatı yükseltilen konutlara kampanya desteği verilmeyecek.Fiyatlar aynı gün arttıOrta gelirliye yönelik konut kampanyası 4 Ocak'ta açıklanmıştı.Yüzde 10 peşinat, 15 yıla kadar vade ile 0.69'dan başlayan oranlarla kredi desteğinin sağlanacağı kampanyanın açıklanmasıyla birlikte ilan sitelerinde de konut fiyatlarına zamlar başladı. Başvuruların 16 Ocak'ta alınacağı kampanya öncesinde fırsatçılar harekete geçti.Esenler'de bir evin fiyatı 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi.Tüm bu usulsüzlükleri tek tek tespit edecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, fırsatçılara geçit vermeyecek.
https://sputniknews.com.tr/20230106/konut-kampanyasi-sonrasi-ev-fiyatlari-artti-kaydettigim-ev-bir-gunde-600-bin-lira-artti-1065448252.html
https://sputniknews.com.tr/20221209/bakan-kirisci-bu-yil-1-milyon-200-bin-gida-denetimi-yaptik-1064397928.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, konut, konut satışı, konut fiyatları, kampanya, fahiş fiyat
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, konut, konut satışı, konut fiyatları, kampanya, fahiş fiyat
Konut fiyatları bir günde arttı, Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti: Fiyatlar incelenecek
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Orta gelirlilere yönelik 'Yeni Evim' kampanyasının açıklanmasının ardından 'fırsatçılar' yine harekete geçti. Kampanyanın açıklandığı günden itibaren konut fiyatlarının ani artışı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı harekete geçirdi.
Konut kampanyasının ardından, fiyatlarda ani artış yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, fiyat artışlarının ardından harekete geçti. Sabah'ın gazetesinden Betül Alakent'in aktardığı bilgilere
göre bakanlık 'fırsatçıları' takibe aldı.
Bu kapsamda Sahibinden.com platformundan 31 Aralık 2022 tarihli ilan fiyatlarını isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, fiyatları tek tek inceleyecek.
Piyasayı manipüle edenleri tespit edecek olan bakanlık, bu fırsatçılara çok yüksek cezalar kesecek. Aynı zamanda fırsatçılık yapılarak fiyatı yükseltilen konutlara kampanya desteği verilmeyecek.
Fiyatlar aynı gün arttı
Orta gelirliye yönelik konut kampanyası 4 Ocak'ta açıklanmıştı.
Yüzde 10 peşinat, 15 yıla kadar vade ile 0.69'dan başlayan oranlarla kredi desteğinin sağlanacağı kampanyanın açıklanmasıyla birlikte ilan sitelerinde de konut fiyatlarına zamlar başladı. Başvuruların 16 Ocak'ta alınacağı kampanya öncesinde fırsatçılar harekete geçti.
Esenler'de bir evin fiyatı 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi.
Tüm bu usulsüzlükleri tek tek tespit edecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, fırsatçılara geçit vermeyecek.