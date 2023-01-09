https://sputniknews.com.tr/20230109/konut-fiyatlari-bir-gunde-artti-hazine-ve-maliye-bakanligi-harekete-gecti-fiyatlar-incelenecek-1065536325.html

Konut fiyatları bir günde arttı, Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti: Fiyatlar incelenecek

Konut fiyatları bir günde arttı, Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti: Fiyatlar incelenecek

Orta gelirlilere yönelik 'Yeni Evim' kampanyasının açıklanmasının ardından 'fırsatçılar' yine harekete geçti. Kampanyanın açıklandığı günden itibaren konut... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T09:55+0300

2023-01-09T09:55+0300

2023-01-09T09:55+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

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konut fiyatları

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fahiş fiyat

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Konut kampanyasının ardından, fiyatlarda ani artış yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, fiyat artışlarının ardından harekete geçti. Sabah'ın gazetesinden Betül Alakent'in aktardığı bilgilere göre bakanlık 'fırsatçıları' takibe aldı.Bu kapsamda Sahibinden.com platformundan 31 Aralık 2022 tarihli ilan fiyatlarını isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, fiyatları tek tek inceleyecek.Piyasayı manipüle edenleri tespit edecek olan bakanlık, bu fırsatçılara çok yüksek cezalar kesecek. Aynı zamanda fırsatçılık yapılarak fiyatı yükseltilen konutlara kampanya desteği verilmeyecek.Fiyatlar aynı gün arttıOrta gelirliye yönelik konut kampanyası 4 Ocak'ta açıklanmıştı.Yüzde 10 peşinat, 15 yıla kadar vade ile 0.69'dan başlayan oranlarla kredi desteğinin sağlanacağı kampanyanın açıklanmasıyla birlikte ilan sitelerinde de konut fiyatlarına zamlar başladı. Başvuruların 16 Ocak'ta alınacağı kampanya öncesinde fırsatçılar harekete geçti.Esenler'de bir evin fiyatı 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi.Tüm bu usulsüzlükleri tek tek tespit edecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, fırsatçılara geçit vermeyecek.

https://sputniknews.com.tr/20230106/konut-kampanyasi-sonrasi-ev-fiyatlari-artti-kaydettigim-ev-bir-gunde-600-bin-lira-artti-1065448252.html

https://sputniknews.com.tr/20221209/bakan-kirisci-bu-yil-1-milyon-200-bin-gida-denetimi-yaptik-1064397928.html

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