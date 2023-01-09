https://sputniknews.com.tr/20230109/kartalda-bir-evde-iki-kadin-olu-bulundu-1065542066.html

Kartal'da bir evde iki kadın ölü bulundu

Kartal'da bir evde iki kadın ölü bulundu

İstanbul Kartal'da bir evde 2 kadın ölü bulundu, yaralı bir erkek ise hastaneye kaldırıldı. 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T12:44+0300

2023-01-09T12:44+0300

2023-01-09T12:44+0300

yaşam

kartal

kadın cinayeti

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Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede iki kadının cansız bedeni bulundu. Dilara Gültay ve Cansu Demirel adlı kadınların yanında, bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Mustafa P. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken kadınların ölüm nedenleri henüz açıklanmadı.

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2023

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Sputnik Türkiye

kartal, kadın cinayeti