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https://sputniknews.com.tr/20230109/kartalda-bir-evde-iki-kadin-olu-bulundu-1065542066.html
Kartal'da bir evde iki kadın ölü bulundu
Kartal'da bir evde iki kadın ölü bulundu
İstanbul Kartal'da bir evde 2 kadın ölü bulundu, yaralı bir erkek ise hastaneye kaldırıldı. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T12:44+0300
2023-01-09T12:44+0300
yaşam
kartal
kadın cinayeti
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Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede iki kadının cansız bedeni bulundu. Dilara Gültay ve Cansu Demirel adlı kadınların yanında, bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Mustafa P. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken kadınların ölüm nedenleri henüz açıklanmadı.
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kartal, kadın cinayeti
kartal, kadın cinayeti

Kartal'da bir evde iki kadın ölü bulundu

12:44 09.01.2023
© Emre Orman / csgorselarsiv.orgKadın cinayetleri
Kadın cinayetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© Emre Orman / csgorselarsiv.org
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İstanbul Kartal'da bir evde 2 kadın ölü bulundu, yaralı bir erkek ise hastaneye kaldırıldı.
Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede iki kadının cansız bedeni bulundu. Dilara Gültay ve Cansu Demirel adlı kadınların yanında, bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Mustafa P. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken kadınların ölüm nedenleri henüz açıklanmadı.
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