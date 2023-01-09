https://sputniknews.com.tr/20230109/ingilterede-tek-kullanimlik-plastiklere-yasak-geliyor-1065552983.html

İngiltere'de tek kullanımlık plastiklere yasak geliyor

İngiltere'de tek kullanımlık plastiklere yasak geliyor

İngiltere çatal, bıçak ve tabak gibi tek kullanımlık plastiklerin kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T15:59+0300

2023-01-09T15:59+0300

2023-01-09T16:00+0300

dünya

plastik

plastik atık

plastik çöp

plastik çatal/bıçak

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İngiltere, tek kullanımlık plastikleri yasaklamak için harekete geçiyor. İngiltere Çevre Bakanı Therese Coffey, çatal, bıçak ve tabak gibi tek kullanımlık plastiklerin kullanımını yasaklamaya hazırlandıklarını söyledi. Bakan Coffey, kararın gelecek nesiller için çevreyi korumaya yardımcı olacağını ifade etti. Hükümet tarafından onaylanan kararın ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz bilinmiyor.Scotland ve Galler'de benzer bir yasağın uygulanmasının ardından İngiltere'den gelen hamle çevreciler tarafından da olumlu karşılandı. Çevreci gruplar, plastik kullanımının azaltılması için daha geniş kapsamlı kararların alınması için de hükümete çağrıda bulundu. Greenpeace İngiltere siyasi kampanyacısı Megan Randles, yasağı memnuniyetle karşıladıklarını ancak daha fazla önlem alınması gerektiğini belirtti.İngiltere her yıl yaklaşık 1.1 milyar tek kullanımlık tabak ve 4 milyardan fazla plastik çatal-bıçak kullanılıyor.

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plastik, plastik atık, plastik çöp, plastik çatal/bıçak