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İddia: Apple, iPhone SE serisini iptal edecek
İddia: Apple, iPhone SE serisini iptal edecek
Ünlü teknoloji analisti Ming-Chi Kuo, uygun fiyatlı iPhone SE serisinin iptal edileceğini öne sürdü. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T12:29+0300
2023-01-09T12:34+0300
yaşam
apple
iphone se
üretim
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2022 yılında piyasaya sürülen iPhone SE diğer modelleriyle tüm özelliklerinin aynı olmasından ve ekranının küçük olmasından dolayı talep görmemişti.Apple üzerine çalışan ünlü teknoloji analisti Ming-Chi Kuo, iPhone SE modelinin ertelenme durumuna ek serinin tamamen iptal edileceğini belirtti.Kuo, daha önce iPhone SE dördüncü nesil modelinin ertelendiğini duyurmuştu.Analist, yaptığı paylaşımda "Son anketim, Apple'ın 2024'te seri üretimine geçmesi beklenen iPhone SE 4 planını iptal edebileceğini veya erteleyebileceğini gösteriyor. Bunun nedeni, orta-düşük seviye iPhone'ların sevkiyatının beklenenden önemli ölçüde düşük olmaya devam etmesi (SE 3, 13 mini, 14 Plus gibi) ve SE 4'ün tam ekran tasarımına geçişin kaçınılmaz olarak maliyet/satış fiyatında bir artışa yol açması" dedi.Kuo, "Bu nedenle Apple'ın iPhone SE 4'ün ürün konumlandırmasını ve yatırım getirisini yeniden incelemesi gerekebilir. Ayrıca gereksiz yeni ürün geliştirme giderlerini azaltmak, şirketin 2023'teki küresel ekonomik durgunluğun zorluklarını aşmasına da yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.Öte yandan geçen aylarda yapılan ankette Apple müşterilerinin yeni formda bir iPhone istedikleri görülmüştü.Ankete göre Apple müşterileri, SE dışında mini formda bir iPhone istediklerini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220328/nikkei-gazetesi-iphone-se-ve-airpod-uretimi-azaltilacak--1055093881.html
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apple, iphone se, üretim
apple, iphone se, üretim

İddia: Apple, iPhone SE serisini iptal edecek

12:29 09.01.2023 (güncellendi: 12:34 09.01.2023)
© AFP 2022iPhone SE 2020
iPhone SE 2020 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022
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Ünlü teknoloji analisti Ming-Chi Kuo, uygun fiyatlı iPhone SE serisinin iptal edileceğini öne sürdü.
2022 yılında piyasaya sürülen iPhone SE diğer modelleriyle tüm özelliklerinin aynı olmasından ve ekranının küçük olmasından dolayı talep görmemişti.
Apple üzerine çalışan ünlü teknoloji analisti Ming-Chi Kuo, iPhone SE modelinin ertelenme durumuna ek serinin tamamen iptal edileceğini belirtti.
Kuo, daha önce iPhone SE dördüncü nesil modelinin ertelendiğini duyurmuştu.
Analist, yaptığı paylaşımda "Son anketim, Apple'ın 2024'te seri üretimine geçmesi beklenen iPhone SE 4 planını iptal edebileceğini veya erteleyebileceğini gösteriyor. Bunun nedeni, orta-düşük seviye iPhone'ların sevkiyatının beklenenden önemli ölçüde düşük olmaya devam etmesi (SE 3, 13 mini, 14 Plus gibi) ve SE 4'ün tam ekran tasarımına geçişin kaçınılmaz olarak maliyet/satış fiyatında bir artışa yol açması" dedi.
Kuo, "Bu nedenle Apple'ın iPhone SE 4'ün ürün konumlandırmasını ve yatırım getirisini yeniden incelemesi gerekebilir. Ayrıca gereksiz yeni ürün geliştirme giderlerini azaltmak, şirketin 2023'teki küresel ekonomik durgunluğun zorluklarını aşmasına da yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.
Öte yandan geçen aylarda yapılan ankette Apple müşterilerinin yeni formda bir iPhone istedikleri görülmüştü.
Ankete göre Apple müşterileri, SE dışında mini formda bir iPhone istediklerini ifade etmişti.
iPhone SE - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
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