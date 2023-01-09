https://sputniknews.com.tr/20230109/ibrahim-buyukak-galatasaray-paylasimi-sonrasi-ozur-diledi-1065547962.html
İbrahim Büyükak, Galatasaray paylaşımı sonrası özür diledi
İbrahim Büyükak, Galatasaray paylaşımı sonrası özür diledi
Dünkü derbi öncesi Galatasaray'ın son antrenman fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp tepkiler üzerine silen oyuncu İbrahim Büyükak, özür açıklamasında... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T14:22+0300
2023-01-09T14:22+0300
2023-01-09T14:22+0300
türkiye
ibrahim büyükak
galatasaray
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Oyuncu İbrahim Büyükak, dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden önce Galatasaray’ın son antrenmanından fotoğraf paylaştı. Sarı kırmızılı taraftarın “İlk 11’i nasıl ifşa edersin” tepkileriyle karşılaşan oyuncu daha sonra fotoğrafı sayfasından kaldırdı.Galatasaraylı Büyükak, takımın dünkü maçı 3-0 kazanmasının ardından Twitter hesabından açıklama yaparak özür diledi.Aslan fotoğrafı paylaşan Büyükak, “Oğlunun adını dahi ‘Aslan’ koymuş biri olarak, çocukluk aşkım Galatasaray’a asla zarar vermek istemem. Dün tamamen saf duygularla yaptığım paylaşım yüzünden inanın herkesten çok üzüldüm. Ama şükürler olsun ki bugün kazandık. Çok büyüksün Galatasaray” diye yazdı.Ne olmuştu?Büyükak, derbi öncesi, "Son idman" notuyla bir fotoğraf paylaşmıştı.Fotoğrafta yelekli ve yeleksiz olan futbolcular yer alırken sarı kırmızılı taraftarlar, ”Yelekli oyuncular ilk 11 oyuncusudur, ilk 11’i nasıl ifşa edersin” diyerek oyuncuya tepki göstermişti.Büyükak da tepkiler üzerine paylaşımı kaldırmıştı.
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ibrahim büyükak, galatasaray
ibrahim büyükak, galatasaray
İbrahim Büyükak, Galatasaray paylaşımı sonrası özür diledi
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Dünkü derbi öncesi Galatasaray'ın son antrenman fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp tepkiler üzerine silen oyuncu İbrahim Büyükak, özür açıklamasında bulundu.
Oyuncu İbrahim Büyükak, dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden önce Galatasaray’ın son antrenmanından fotoğraf paylaştı. Sarı kırmızılı taraftarın “İlk 11’i nasıl ifşa edersin” tepkileriyle karşılaşan oyuncu daha sonra fotoğrafı sayfasından kaldırdı.
Galatasaraylı Büyükak, takımın dünkü maçı 3-0 kazanmasının ardından Twitter hesabından açıklama yaparak özür diledi.
Aslan fotoğrafı paylaşan Büyükak, “Oğlunun adını dahi ‘Aslan’ koymuş biri olarak, çocukluk aşkım Galatasaray’a asla zarar vermek istemem. Dün tamamen saf duygularla yaptığım paylaşım yüzünden inanın herkesten çok üzüldüm. Ama şükürler olsun ki bugün kazandık. Çok büyüksün Galatasaray” diye yazdı.
Ne olmuştu?
Büyükak, derbi öncesi, "Son idman" notuyla bir fotoğraf paylaşmıştı.
Fotoğrafta yelekli ve yeleksiz olan futbolcular yer alırken sarı kırmızılı taraftarlar, ”Yelekli oyuncular ilk 11 oyuncusudur, ilk 11’i nasıl ifşa edersin” diyerek oyuncuya tepki göstermişti.
Büyükak da tepkiler üzerine paylaşımı kaldırmıştı.