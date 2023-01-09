https://sputniknews.com.tr/20230109/hurriyet-yazari-yalvardik-ama-dinletemedik-her-seyin-kdvsi-indi-mama-fiyatlarina-gelince-olmadi-1065540442.html

Hürriyet yazarı: Yalvardık ama dinletemedik; her şeyin KDV'si indi, mama fiyatlarına gelince olmadı

Hürriyet yazarı: Yalvardık ama dinletemedik; her şeyin KDV'si indi, mama fiyatlarına gelince olmadı

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, tüm çağrılara rağmen evcil hayvan mamalarında KDV'nin indirilmediğine dikkat çekerken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T12:11+0300

2023-01-09T12:11+0300

2023-01-09T12:11+0300

yaşam

mama

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Çekirge bugünkü yazısında, "İtiraf ediyorum... Mama fiyatları için ne yapsak sonuç alamadık. Yazdık. Yalvardık... Ama dinletemedik. Her şeyin KDV’si indi. Mama fiyatlarına gelince olmadı. Tarım Bakanlığı, 'Hazine' diyor. Maliye, 'Tarım Bakanlığı' diyor. Sonuç: Pahalı mama yüzünden insanlar evcil hayvanlarını dışarı bırakıyor. Belediyeler mama konusunda yüksek fiyatlardan bunalmış durumda" ifadesini kullandı.Çekirge, ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasını örnek göstererek, "Vatandaş 5 pet ya da cam şişeyi mamamatike atıyor. Karşılığında makine mama veriyor. Böylece hayvanseverler hem çevreye katkı yapıyor hem de can dostlarına mama sağlıyor... Daha ne olsun arkadaşlar... Bravo Başkan... Umarım diğer belediye başkanları da bu projeyi uygular..." dedi.

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2023

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Sputnik Türkiye

mama