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https://sputniknews.com.tr/20230109/gocmen-kacakciligi-cetesi-900-konutluk-siteyi-nakil-ve-barinma-merkezi-haline-getirdi-1065556735.html
Göçmen kaçakçılığı çetesi, 900 konutluk siteyi nakil ve barınma merkezi haline getirdi
Göçmen kaçakçılığı çetesi, 900 konutluk siteyi nakil ve barınma merkezi haline getirdi
İstanbul Esenyurt'ta göçmen kaçakçılarının 900 konutluk siteyi nakil ve barınma merkezi haline getirdiği, polisin düzenlediği operasyonla ortaya çıktı. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T18:37+0300
2023-01-09T18:37+0300
türkiye
kaçak göçmen
göçmen kaçakçılığı
çete
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Habertürk'ten İlkay Dikici'nin haberine göre, Esenyurt Talatpaşa’da 900 konutluk Acunkent Sitesi’nin yapımına 2009 yılında başlandı. Genellikle yurt dışında yaşayan gurbetçilerden oluşan müşteriler, ev sahibi olma ümidiyle daireler aldı. İnşaatın 2011 yılında bitmesi gerekirken süreç uzadı, bazı kişiler de tapularına erişemedi. İddiaya göre 2018 yılına gelindiğinde sitenin yönetimini bir çete ele geçirdi. Çete üyeleri, çeşitli yöntemlerle daha önceden tapuyla satışları yapılan dairelerde hak iddia etti. O daireleri başka kişilere sattı. Site içerisindeki bazı daire ve dükkanları çeşitli yöntemler kullanarak kiralamaya başladı. Bazı daireleri ise kaçak göçmenlere kiraladılar.Projeye göre sitedeki her blokta 50 dükkan vardı. Ama çete üyeleri, bu dükkanları da bölerek dükkan sayısını arttırdı. C Blok'tan 282 dükkan satışı gerçekleştirildi. Bazı dairelerin ise yandaki daireyle arasındaki duvarı yıkarak evleri büyüttüler.Kayyum atandı Bazı bina sakinleri durumdan rahatsız olunca site yönetimini şikayet etti. Mahkeme, siteye kayyum atadı. Ancak iddiaya göre site yönetimi, kayyumu tehditlerle uzaklaştırdı. Site sakinleri çareyi tekrar şikayet etmekte buldu. Adliye yollarını aşındıran mağdurların başvurusundan sonra sitenin C Blok yöneticiliğine kayyum olarak avukat Güray Tangüner atandı.Yönetime geldikten sonra incelemelere başlayan avukat Güray Tangüner bazı dairelerden şüphelenmeye başladı. Binanın içerisine farklı farklı insanların girmesi ve apartman sakinlerinin şikayetleri üzerine kapı kapı dolaşmaya başladı ve gerçek ortaya çıktı.'182 daire doluydu'182 dairenin dolu olduğunu belirten avukat Güray Tangüner, “182 daire doluydu. Biz de bunların kimler tarafından kullanıldığını tespit etmek için girişim başlattık. Tek tek kapı kapı dolaşarak kişilere kimliklerini soruyoruz. 'Nereden geldiniz, kimsiniz, pasaportunuz' diye. O sırada ilk başlarda 7-8 tane Türkiye'de kaçak bulunduğuna inandığımız kişiler vardı. Bunları polise ihbar ettik. Araştırmaya başlayınca tehditler de başladı. Aracıma zarar verildi. Yakındaki aldığımız tehditlerden birisi bizi buraya gömecekleri yönündeydi" dedi.Tangüner’in şikayetlerinden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 101 kaçak göçmen yakalandı. Aynı zamanda o operasyonda sözde site yönetimi de gözaltına alındı.'Kiraya vermeye gittiğim dairem doluydu'Yıllarca yaptıkları birikimlerini ev sahibi olma hayaliyle Acunkent’e yatıran daire sakinleri ise yaşadıklarını unutamıyor. Tüm birikimlerini satarak bir daire alan Meryem Köse de onlardan biri. Acunkent Sitesi'nde aldığı daireyi kiraya vermek için siteye giden Köse, gördüklerini şöyle anlattı: “İhbarlar almaya başladım. Dairemin kapısını çaldım. İçeriden bir sürü kadın kaçışmaya başladı. Anahtarımızı değiştirmişlerdi, sorduğumuzda 'Aaa burası sizin mi?' dediler. Anahtarımızı tekrar çilingirle değiştirdik bu sefer içerisine ofis kurmuşlar. Tekrar gittiğimizde 'Kusura bakmayın 2 saate boşaltıyoruz' dediler. Tekrar çilingiri çağırdık, değiştirdik. 2 ay sonra geldiğimizde baktık kapı açık içeride inşaat malzemesi ve sulama işlemi yapıyorlardı."Tapu satışlarının yapıldığı daireleri sözleşme satışıyla adeta işgal eden şüphelilerin ev sahipleriyle konuşmalarında ise tutarsız cevapları dikkat çekti. Ev sahipleriyle yüzleştiklerinde önce kendilerinin oturduğunu iddia ettiler, sonraki konuşmalarında ise kiraya verildiğini söylediler. Bu konuşmaları kayıt altına alan mağdur, görüntüleri adli makamlara iletti. Yıllardır mağduriyetleri devam eden site sakinleri durumu yargıya taşıdı. Yüzlerce aile mahkemeden gelecek kararı bekliyor.
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kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı, çete
kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı, çete

Göçmen kaçakçılığı çetesi, 900 konutluk siteyi nakil ve barınma merkezi haline getirdi

18:37 09.01.2023
© HabertürkGöçmen kaçakçılığı çetesi, 900 konutluk siteyi nakil ve barınma merkezi haline getirdi
Göçmen kaçakçılığı çetesi, 900 konutluk siteyi nakil ve barınma merkezi haline getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© Habertürk
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İstanbul Esenyurt'ta göçmen kaçakçılarının 900 konutluk siteyi nakil ve barınma merkezi haline getirdiği, polisin düzenlediği operasyonla ortaya çıktı.
Habertürk'ten İlkay Dikici'nin haberine göre, Esenyurt Talatpaşa’da 900 konutluk Acunkent Sitesi’nin yapımına 2009 yılında başlandı. Genellikle yurt dışında yaşayan gurbetçilerden oluşan müşteriler, ev sahibi olma ümidiyle daireler aldı. İnşaatın 2011 yılında bitmesi gerekirken süreç uzadı, bazı kişiler de tapularına erişemedi.

İddiaya göre 2018 yılına gelindiğinde sitenin yönetimini bir çete ele geçirdi. Çete üyeleri, çeşitli yöntemlerle daha önceden tapuyla satışları yapılan dairelerde hak iddia etti. O daireleri başka kişilere sattı. Site içerisindeki bazı daire ve dükkanları çeşitli yöntemler kullanarak kiralamaya başladı. Bazı daireleri ise kaçak göçmenlere kiraladılar.

Projeye göre sitedeki her blokta 50 dükkan vardı. Ama çete üyeleri, bu dükkanları da bölerek dükkan sayısını arttırdı. C Blok'tan 282 dükkan satışı gerçekleştirildi. Bazı dairelerin ise yandaki daireyle arasındaki duvarı yıkarak evleri büyüttüler.

Kayyum atandı

Bazı bina sakinleri durumdan rahatsız olunca site yönetimini şikayet etti. Mahkeme, siteye kayyum atadı. Ancak iddiaya göre site yönetimi, kayyumu tehditlerle uzaklaştırdı. Site sakinleri çareyi tekrar şikayet etmekte buldu. Adliye yollarını aşındıran mağdurların başvurusundan sonra sitenin C Blok yöneticiliğine kayyum olarak avukat Güray Tangüner atandı.

Yönetime geldikten sonra incelemelere başlayan avukat Güray Tangüner bazı dairelerden şüphelenmeye başladı. Binanın içerisine farklı farklı insanların girmesi ve apartman sakinlerinin şikayetleri üzerine kapı kapı dolaşmaya başladı ve gerçek ortaya çıktı.

'182 daire doluydu'

182 dairenin dolu olduğunu belirten avukat Güray Tangüner, “182 daire doluydu. Biz de bunların kimler tarafından kullanıldığını tespit etmek için girişim başlattık. Tek tek kapı kapı dolaşarak kişilere kimliklerini soruyoruz. 'Nereden geldiniz, kimsiniz, pasaportunuz' diye. O sırada ilk başlarda 7-8 tane Türkiye'de kaçak bulunduğuna inandığımız kişiler vardı. Bunları polise ihbar ettik. Araştırmaya başlayınca tehditler de başladı. Aracıma zarar verildi. Yakındaki aldığımız tehditlerden birisi bizi buraya gömecekleri yönündeydi" dedi.

Tangüner’in şikayetlerinden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 101 kaçak göçmen yakalandı. Aynı zamanda o operasyonda sözde site yönetimi de gözaltına alındı.
© HabertürkGöçmen kaçakçılığı çetesi, 900 konutluk siteyi nakil ve barınma merkezi haline getirdi
Göçmen kaçakçılığı çetesi, 900 konutluk siteyi nakil ve barınma merkezi haline getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
Göçmen kaçakçılığı çetesi, 900 konutluk siteyi nakil ve barınma merkezi haline getirdi
© Habertürk

'Kiraya vermeye gittiğim dairem doluydu'

Yıllarca yaptıkları birikimlerini ev sahibi olma hayaliyle Acunkent’e yatıran daire sakinleri ise yaşadıklarını unutamıyor. Tüm birikimlerini satarak bir daire alan Meryem Köse de onlardan biri. Acunkent Sitesi'nde aldığı daireyi kiraya vermek için siteye giden Köse, gördüklerini şöyle anlattı:
İhbarlar almaya başladım. Dairemin kapısını çaldım. İçeriden bir sürü kadın kaçışmaya başladı. Anahtarımızı değiştirmişlerdi, sorduğumuzda 'Aaa burası sizin mi?' dediler. Anahtarımızı tekrar çilingirle değiştirdik bu sefer içerisine ofis kurmuşlar. Tekrar gittiğimizde 'Kusura bakmayın 2 saate boşaltıyoruz' dediler. Tekrar çilingiri çağırdık, değiştirdik. 2 ay sonra geldiğimizde baktık kapı açık içeride inşaat malzemesi ve sulama işlemi yapıyorlardı."
Tapu satışlarının yapıldığı daireleri sözleşme satışıyla adeta işgal eden şüphelilerin ev sahipleriyle konuşmalarında ise tutarsız cevapları dikkat çekti. Ev sahipleriyle yüzleştiklerinde önce kendilerinin oturduğunu iddia ettiler, sonraki konuşmalarında ise kiraya verildiğini söylediler. Bu konuşmaları kayıt altına alan mağdur, görüntüleri adli makamlara iletti. Yıllardır mağduriyetleri devam eden site sakinleri durumu yargıya taşıdı. Yüzlerce aile mahkemeden gelecek kararı bekliyor.
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