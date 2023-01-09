https://sputniknews.com.tr/20230109/galatasaray-derbi-sonrasi-soyunma-odasindan-sevinc-goruntulerini-paylasti-1065537423.html
Galatasaray derbi sonrası soyunma odasından sevinç görüntülerini paylaştı
Galatasaray derbi sonrası soyunma odasından sevinç görüntülerini paylaştı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Galatasaray derbi sonrası soyunma... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T10:46+0300
2023-01-09T10:46+0300
2023-01-09T10:46+0300
spor
fenerbahçe
galatasaray
derbi
okan buruk
galibiyet
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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibinden daha iyi bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, saha içinde birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı. Galatasaray, kutlamalar ve galibiyet sevincinin soyunma odasında da devam ettiği görüntüler paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230108/galatasaray-deplasmanda-fenerbahceyi-3-0-maglup-etti-1065525916.html
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fenerbahçe, galatasaray, derbi, okan buruk, galibiyet
fenerbahçe, galatasaray, derbi, okan buruk, galibiyet
Galatasaray derbi sonrası soyunma odasından sevinç görüntülerini paylaştı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Galatasaray derbi sonrası soyunma odasından sevinç görüntülerini paylaştı
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibinden daha iyi bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, saha içinde birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı.
Galatasaray, kutlamalar ve galibiyet sevincinin soyunma odasında da devam ettiği görüntüler paylaştı.