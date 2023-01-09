Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230109/galatasaray-derbi-sonrasi-soyunma-odasindan-sevinc-goruntulerini-paylasti-1065537423.html
Galatasaray derbi sonrası soyunma odasından sevinç görüntülerini paylaştı
Galatasaray derbi sonrası soyunma odasından sevinç görüntülerini paylaştı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Galatasaray derbi sonrası soyunma... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T10:46+0300
2023-01-09T10:46+0300
spor
fenerbahçe
galatasaray
derbi
okan buruk
galibiyet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065537276_0:0:1299:731_1920x0_80_0_0_ac463f63aa22889d0a66c8d29f29cb23.jpg
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibinden daha iyi bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, saha içinde birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı. Galatasaray, kutlamalar ve galibiyet sevincinin soyunma odasında da devam ettiği görüntüler paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230108/galatasaray-deplasmanda-fenerbahceyi-3-0-maglup-etti-1065525916.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065537276_60:0:1269:907_1920x0_80_0_0_dc7c4a6521924797f831d12f92cca63a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, galatasaray, derbi, okan buruk, galibiyet
fenerbahçe, galatasaray, derbi, okan buruk, galibiyet

Galatasaray derbi sonrası soyunma odasından sevinç görüntülerini paylaştı

10:46 09.01.2023
© AAGalatasaray derbi sonrası soyunma odasından sevinç görüntülerini paylaştı
Galatasaray derbi sonrası soyunma odasından sevinç görüntülerini paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Galatasaray derbi sonrası soyunma odasından sevinç görüntülerini paylaştı
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibinden daha iyi bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, saha içinde birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı.
Galatasaray, kutlamalar ve galibiyet sevincinin soyunma odasında da devam ettiği görüntüler paylaştı.
Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
SPOR
Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti
Dün, 21:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала