https://sputniknews.com.tr/20230109/galatasaray-derbi-sonrasi-soyunma-odasindan-sevinc-goruntulerini-paylasti-1065537423.html

Galatasaray derbi sonrası soyunma odasından sevinç görüntülerini paylaştı

Galatasaray derbi sonrası soyunma odasından sevinç görüntülerini paylaştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Galatasaray derbi sonrası soyunma... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T10:46+0300

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spor

fenerbahçe

galatasaray

derbi

okan buruk

galibiyet

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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibinden daha iyi bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, saha içinde birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı. Galatasaray, kutlamalar ve galibiyet sevincinin soyunma odasında da devam ettiği görüntüler paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230108/galatasaray-deplasmanda-fenerbahceyi-3-0-maglup-etti-1065525916.html

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fenerbahçe, galatasaray, derbi, okan buruk, galibiyet